Diretta Roma Lecce/ Streaming video tv: sfida tra giallorossi (Coppa Italia)

DIRETTA ROMA LECCE: LA VINCENTE ACCEDE AI QUARTI DI FINALE

Roma Lecce sarà diretta dall’arbitro Manuel Volpi della sezione AIA di Arezzo. La gara in programma giovedì 20 gennaio alle ore 21:00, presso lo stadio Olimpico di Roma, è valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Per i giallorossi si tratta dell’esordio nel torneo. La squadra di José Mourinho, arriva alla sfida infrasettimanale dopo il successo di misura conseguito contro il Cagliari, in cui il gol realizzato da Sergio Oliveira su calcio di rigore, ha fissato il risultato sul finale di 1-0. La Roma vorrà sicuramente sfruttare la Coppa Italia per riscattare il cammino altalenante in campionato.

Il Lecce arriva agli ottavi di finale contro la Roma, dopo aver vinto nel precedente turno contro lo Spezia con il punteggio di 0-2, eliminandolo dalla competizione. La squadra allenata da Marco Baroni è in ottima forma, infatti nell’ultima giornata di Serie B, ha conseguito un importante successo sul campo del Pordenone, restando in lotta per la promozione diretta in Serie A. L’ultimo precedente disputato tra i capitolini e i salentini, risale al 2020, in Serie A. In quell’occasione, la Roma si impose con l’ampio punteggio di 4-0.

ROMA LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Roma Lecce di Coppa Italia sarà disponibile in chiaro per tutti sul canale del digitale terrestre Canale 5. L’emittente televisiva del Biscione trasmetterà tutta la competizione in esclusiva sulle proprie reti. Sarà quindi possibile seguire le partite anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Mediaset Infinity. Per accedere ai contenuti è necessario disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA LECCE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Roma Lecce, le quali scenderanno in campo allo stadio Olimpico per disputare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il tecnico capitolino, José Mourinho, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. Potrebbero esserci un po’ di turnover, con Shomurodov che dovrebbe sostituire Abraham. Questa la probabile formazione titolare della Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Carles Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov.

L’allenatore del Lecce, Marco Baroni, dovrebbe rispondere con il collaudato 4-3-3. Coda dovrebbe guidare il reparto avanzato, con Strefezza e Rodriguez ai suoi lati. Ecco la probabile formazione titolare del Lecce per la sfida di Coppa Italia contro la Roma. Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Roma Lecce di Coppa Italia, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra allenata da José Mourinho, con il segno 1, abbinato alla vittoria della Roma, quotato 1.32. L’eventuale pareggio nei tempi regolamentari, con segno X, viene proposto a 5.50. Sembra invece difficile vedere il successo del Lecce all’Olimpico, con il segno 2 quotato 8.25.

