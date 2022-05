DIRETTA/ Roma Leicester video streaming tv: è la seconda in Italia per le Foxes

DIRETTA ROMA LEICESTER: I TESTA A TESTA

Roma Leicester inizia tra poco: nel presentare la semifinale di Conference League, avevamo già detto come questo incrocio fosse un inedito assoluto nel panorama del calcio internazionale. Estendendo lo sguardo, possiamo aggiungere che prima di questa stagione il Leicester non aveva mai incrociato una nostra rappresentante: nel 2021-2022 lo ha fatto per due volte, perché prima di trovare la Roma come avversaria si era sfidata con il Napoli nel girone di Europa League. L’esordio nella competizione era arrivato al King Power Stadium: avanti 2-0 al 64’, grazie ai gol di Ayozé Perez e Harvey Barnes, il Leicester si era fatto rimontare dalla doppietta di Victor Osimhen e quella vittoria sfumata era risultata decisiva per impedire alle Foxes di proseguire nel torneo.

Al Diego Armando Maradona, ultima giornata del gruppo C, la partita era stata altrettanto bella: stavolta grande partenza del Napoli con Adam Ounas e Elijf Elmas a segno entro il 24’, nel primo tempo la rimonta del Leicester si era concretizzata con Jonny Evans e Kiernan Dewsbury-Hall ma al 53’ la doppietta di Elmas aveva portato il Napoli ai playoff di Europa League, spedendo invece il Leicester in Conference League di cui ora gioca la semifinale di ritorno. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA LEICESTER STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La visione in diretta di Leicester Roma sarà disponibile attraverso diverse modalità. Innanzitutto in chiaro sul digitale terrestre su Tv8, quindi la partita valida per le semifinali di andata di Conference League si trova infatti sia nel palinsesto di Sky Sport sia in quello di DAZN. Gli abbonati alla prima emittente non dovranno fare altro che sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio (numero 201 e 202) e Sky Sport (canale 251 satellite) oppure seguire la diretta Leicester Roma in streaming sulla piattaforma Sky Go. Gli abbonati alla seconda emittente, invece, per godere dello spettacolo in televisione dovranno avere a disposizione un dispositivo connesso a Internet, come una SmartTv. In alternativa, potranno seguire l’impegno in streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

ROMA LEICESTER: VALE SOLO LA VITTORIA!

Roma Leicester, in diretta giovedì 5 maggio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valida per la semifinale di ritorno di Conference League. Tutto in una notte tra la squadra di José Mourinho e quella di Brendan Rodgers, la Roma ha pareggiato 1-1 all’andata al King Power Stadium e dunque ad accedere alla finale di Tirana sarà quella che riuscirà a ottenere la vittoria, con qualsiasi punteggio, in questo match di ritorno.

La Roma potrà contare come sempre su un Olimpico gremito e su una solidità che si protrae ormai da molte settimane, anche se nelle ultime tre partire ufficiali è arrivata una sconfitta contro l’Inter e i pareggi contro il Leicester e il Bologna. Gli inglesi sono stati nettamente battuti in Premier League dal Tottenham nell’ultimo impegno ma hanno effettuato per l’occasione un massiccio turn over, per provare a giocarsi fino in fondo una competizione che, visti i magri risultati in campionato, resta per le Foxes l’unica porta ancora aperta per l’Europa.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LEICESTER

Le probabili formazioni della diretta Roma Leicester, match che andrà in scena all’Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Risponderà il Leicester allenato da Brendan Rodgers con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall, Tielemans; Albrighton, Maddison, Lookman; Vardy.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Leicester, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Leicester, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











