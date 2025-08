Diretta Roma Lens streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per l’amichevole dei giallorossi (oggi sabato 2 agosto 2025)

DIRETTA ROMA LENS (RISULTATO LIVE 1-0): SI INIZIA

Avvio positivo per la Roma nell’amichevole in diretta contro il Lens, con il punteggio subito sbloccato: 1-0 grazie alla rete di Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso svetta su calcio d’angolo e con un colpo di testa preciso beffa il portiere sul primo palo, sorprendendolo per tempismo e forza del gesto tecnico.

La squadra di De Rossi appare attenta e aggressiva sin dai primi minuti, mentre il Lens fatica a contenere le palle inattive e a trovare ritmo. Il gol di Mancini dà subito fiducia alla Roma, che prova a consolidare il vantaggio controllando il possesso. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ROMA LENS (RISULTATO 0-0): IN CAMPO PER L’AMICHEVOLE

Non ci sono precedenti ufficiali per questa amichevole, la diretta Roma Lens ci offre comunque l’occasione per dare uno sguardo alle sfide tra i giallorossi e formazioni francesi nelle Coppe europee. Le partite sono in totale undici, giocate contro Bordeaux e Lione (quattro a testa), due volte con il Saint Etienne e una singola sfida contro lo Strasburgo, con un bilancio complessivo che è davvero molto buono, grazie a sette vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte.

Uno dei momenti più belli fu la vittoria per 0-2 a Lione il 6 marzo 2007, per il ritorno degli ottavi di finale di quella edizione della Champions League, mentre contro il Bordeaux sono arrivate addirittura quattro vittorie su altrettante partite disputate, fra le quali spicca un 5-0 nell’andata degli ottavi della Coppa Uefa edizione 1990-1991. Dopo questo tuffo nella storia, siamo pronti a tornare attenti sulla più stretta attualità: la parola infatti adesso passa ai protagonisti in campo per la diretta Roma Lens, si parte! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA LENS IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La piattaforma Dazn copre davvero tante amichevoli estive e così sarà anche per la diretta Roma Lens in tv, quindi oggi pomeriggio l’amichevole in Francia godrà di una diretta streaming video.

SECONDA AMICHEVOLE FRANCESE PER GASPERINI

Di nuovo un esame di francese ad appena due giorni di distanza dal precedente per Gian Piero Gasperini. Potremmo introdurre così la diretta Roma Lens che si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 2 agosto 2025, questa volta però in trasferta per la Roma e quindi presso lo stadio Bollaert-Delelis appunto di Lens, in Francia.

Giovedì la precedente amichevole era stata contro il Cannes, squadra che con la Roma condivide la proprietà da parte della famiglia Friedkin, stavolta però il test sarà sicuramente più indicativo per l’allenatore giallorosso dal punto di vista tecnico, dal momento che il Lens è una squadra di Ligue 1, ottava nello scorso campionato.

Insomma, possiamo parlare della diretta Roma Lens come del test finora più stuzzicante, che supera anche l’amichevole di settimana scorsa contro il Kaiserslautern, dal momento che i tedeschi militano nella seconda serie di Germania. Siamo ormai ad agosto, mancano tre settimane alla Serie A e bisogna iniziare ad alzare i giri del motore, per così dire.

Siamo all’inizio di un progetto evidentemente ambizioso, perché la Roma affidandosi a Gian Piero Gasperini sogna in grande. In fondo, l’anno scorso la Champions League è svanita per un soffio nonostante tre mesi disastrosi ad inizio stagione. Da quel momento in poi i giallorossi sono andati forte e vogliono farlo di nuovo: cosa ci dirà la diretta Roma Lens?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LENS

Uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta Roma Lens ci dice che Gian Piero Gasperini ha apportato alcune novità giovedì contro il Cannes, come i rientri di Dovbyk e Salah-Eddine, quindi ad appena 48 ore di distanza potrebbero esserci delle rotazioni, per far avvicinare tutti i suoi calciatori al meglio all’inizio del nuovo campionato. Una certezza dovrebbe essere il 3-4-2-1 che è in questa fase il modulo tattico di riferimento.

Svilar in porta potrebbe essere una certezza; giovedì si era visto dal primo minuto Celik, oggi in difesa puntiamo su Mancini, Ndicka ed Hermoso; a centrocampo un mix di conferme e turnover potrebbe portare in campo da titolari a Lens da destra a sinistra Rensch, Cristante, Koné e Angeliño; infine in attacco ci potrebbero essere i cambiamenti più evidenti e allora questa volta puntiamo su Soulé e Pisilli dietro Ferguson come prima punta.