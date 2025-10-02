Tutte le informazioni sulla diretta Roma Lille, situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA ROMA LILLE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Vediamo un po’ di numeri per la diretta di Roma Lille, in questo modo avremo un quadro più chiaro sulle possibilità dei giallorossi di passare o meno questa partita con tre punti nel proprio arco. La Roma porta numeri da squadra solida ma pragmatica: possesso medio al 50%, precisione passaggi al 79%, con 11 tiri prodotti a gara ma un xG di 1.25 che rivela occasioni mediamente più nitide. In fase difensiva i giallorossi concedono poco (8 conclusioni subite, 3 nello specchio) e compensano la minor produzione offensiva con grande efficacia nei piazzati: il 35% delle reti arriva da calci d’angolo o punizioni laterali. Il Lille, al contrario, predilige ritmo e volume: possesso al 55%, precisione all’83%, e un xG di 1.55, con 15 tiri in media e 6 nello specchio.

Meno incisivi però sui piazzati (solo 18% dei gol), più pericolosi in velocità. Disciplinarmente le due squadre si equivalgono (2.5 gialli di media). La partita si annuncia come duello tra la compattezza tattica della Roma e la maggiore spinta offensiva dei francesi. Adesso via al commento live della diretta di Roma Lille, il fischio di inizio è alle porte, via! ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, N’Dicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Lo. Pellegrini; E. Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini LILLE (4-2-3-1): Ozer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; Bentaleb, Bouaddi; Félix Correia, Haraldsson; Sahraoui, Giroud. Allenatore: Bruno Génésio (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Roma Lille, come seguire la partita in streaming video e tv

La diretta Roma Lille si giocherà allo Stadio Olimpico ma per tutti gli interessati non presenti all’impianto sarà possibile seguirla anche tramite Sky Sport, in caso del possesso di un abbonamento, i canali a cui ci si dovrà sintonizzare sono Sky Sport Uno e Sky Sport al canale 252.

Roma Lille, giallorossi sognano la coppa

Per le 18.45 è previsto il fischio d’inizio della diretta Roma Lille che sarà valida per la seconda giornata della League Phase dell’Europa League e che vedrà la sfida tra due delle squadre più forti della competizione e guidate da due tecnici capaci che sono la vera arma in più, l’inizio di stagione dei giallorossi è più che positivo come dimostra il terzo posto in classifica a pari punti con le prime due della Serie A mentre in campo europeo è arrivata una comoda vittoria 1-2 in casa del Nizza che ha mostrato la profondità della rosa degli italiani.

Per i francesi l’avventura in Europa è iniziata nello stesso modo, con una vittoria 2-1 contro il Brann arrivata però con molte più difficoltà, mentre in Ligue 1 la situazione è più complicata visto che per una concorrenza maggiore sono solo al sesto posto, colpa anche della sconfitta casalinga 0-1 contro l’Olympique Lyonnais.

Formazioni Roma Lille, probabili scelte dei tecnici

Dopo un piccolo turnover nella sfida di campionato, per la diretta Roma Lille dovranno tornare in campo tutti i titolari, Gian Piero Gasperini non cambierà però il suo 3-4-2-1 che quindi vedrà Svilar in porta, Hermoso, Mancini e N’Dicka in difesa, Rensch, Cristante, Manu Koné e Angelino a centrocampo, Soulé e Pellegrini sulla trequarti e Dovbyk in attacco. Per quanto riguarda i francesi invece Bruno Genesio proporrà il suo solito 4-2-3-1 nel quale saranno impiegati Bodart, Tiago Santos, Ngoy, Goffi e Verdonk, Bouaddi e Bentaleb, Fernandez-Pardo, Haraldsson e Correia, e Giroud.

Roma Lille, quote e possibile risultato finale

Secondo i bookmakers come bet365, per la diretta Roma Lille c’è un solo risultato possibile che sarebbe la vittoria dei giallorossi data a 1.70, sono favoriti per la rosa di qualità maggiore e per l’apporto da parte del grande pubblico che accorrerà a vedere la sfida allo stadio. Per la vittoria dei francesi invece la quota si alza fino 4.75, sottolineando come la squadra sia ricca di talento ma ancora troppo giovane e acerba per competere veramente per risultati importanti, il pareggio invece è fissato a 3.90, comunque alto e difficile da vedere ma non impossibile.