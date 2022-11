Diretta/ Roma Ludogorets streaming video: chi scenderà in Conference? (Europa League)

DIRETTA ROMA LUDOGORETS: SERVE L’IMPRESA PER ANDARE AVANTI IN EUROPA LEAGUE!

Roma Ludogorets, in diretta giovedì 3 novembre 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian, sarà una sfida valida per la 6^ giornata della fase a gironi di Europa League. Sfida decisiva per il secondo posto nel girone C, con la prima piazza già blindata dal Betis Siviglia. Le due squadre sono a pari punti a quota 7 ma i bulgari hanno vinto 2-1 il match d’andata: Roma dunque seconda con una vittoria, un pareggio o una sconfitta promuoveranno il Ludogorets ai play off.

In caso di mancata vittoria i giallorossi scenderebbero dunque in quella Conference League di cui sono i detentori dopo la finale vinta nel maggio scorso a Tirana contro il Feyenoord. La squadra di Mourinho vive comunque un ottimo momento con il quarto posto riacciuffato grazie alla vittoria di Verona, il Ludogorets invece dopo la vittoria interna contro il Septemviri Sofia occupa il secondo posto nella massima serie bulgara, a -5 dal CSKA Sofia capolista.

ROMA LUDOGORETS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Roma Ludogorets sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Roma Ludogorets, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare. Inoltre questo sarà il match della settimana trasmesso anche sul digitale terrestre in chiaro di Tv8.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LUDOGORETS

Le probabili formazioni della diretta Roma Ludogorets, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Risponderà il Ludogorets allenato da Ante Simundza con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Padt; Cicinho, Witry, Verdon, Nedyalkov; Cauly, Piotrowski, Cafumana; Tekpetey, Thiago, Despodov

ROMA LUDOGORETS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Ludogorets, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo del Ludogorets, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.

