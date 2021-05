Diretta Roma Manchester United/ Streaming video Tv8: a Fonseca serve il miracolo

DIRETTA ROMA MANCHESTER UNITED: IMPRESA IMPOSSIBILE?

Roma Manchester United sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych: alle ore 21:00 di giovedì 6 maggio si gioca la semifinale di ritorno di Europa League 2020-2021. Un’impresa impossibile per i giallorossi? Sembrerebbe essere così: il 6-2 incassato a Old Trafford una settimana fa lascia poco spazio all’immaginazione, e dire che il primo tempo si era chiuso con la Roma in vantaggio. Poi, anche a causa degli infortuni, la squadra di Paulo Fonseca è stata travolta: ora servirà il miracolo per qualificarsi in finale, ovvero vincere almeno 4-0 e dunque segnare quattro volte senza incassare, contro una squadra che è seconda in Premier League e pare essersi ripresa.

La Roma inoltre è crollata anche in campionato: 9 punti di ritardo dalla Lazio – che ha una partita in meno – e Sassuolo che minaccia di prendersi anche il settimo posto, il ko in casa della Sampdoria è stato il secondo consecutivo per una squadra che rischia davvero di finire malissimo la stagione, e che da tempo sembra già proiettata a un futuro che si chiama José Mourinho. Ora però c’è da onorare la diretta di Roma Manchester United, e allora vedremo come andranno le cose; aspettando il calcio d’inizio, valutiamo quali possano essere le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA ROMA MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Manchester United sarà un appuntamento in chiaro, e tutti potranno dunque assistere a questa partita che verrà trasmessa su Tv8. In assenza di un televisore, ci sarà la possibilità di visitare il sito tv8.it per seguire la semifinale di Europa League in diretta streaming video; gli abbonati alla televisione satellitare inoltre potranno accendere il loro decoder e selezionare il canale di riferimento, anche qui l’alternativa riguarda la mobilità tramite PC, tablet o smartphone attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU TV8

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MANCHESTER UNITED

Fonseca deve fare i conti con le indisponibilità per Roma Manchester United: in porta va Mirante, davanti a lui si rivede titolare Ibanez che completerà la linea con Gianluca Mancini e Smalling, mentre sulle corsie laterali sono obbligate le scelte di Karsdorp e Bruno Peres. Spazio in mezzo a Cristante, con Amadou Diawara che potrebbe giocare ma che al momento è in dubbio: dunque arretra Lorenzo Pellegrini, assente a Genova per la nascita del figlio, e sulla trequarti potremmo avere un solo giocatore in Mkhitaryan, che accompagnerà l’azione di Dzeko e Borja Mayoral schierati insieme un po’ per emergenza, un po’ perché c’è ben poco da perdere. Il Manchester United sarà di fatto invariato rispetto all’andata: davanti a De Gea si dispongono Lindelof e Maguire con Wan-Bissaka e Shaw a fare da terzini, la cerniera mediana dovrebbe essere composta da Fred e McTominay e questo porterà all’avanzamento di Pogba, che partirà centrale sulla trequarti ma pronto a scambiarsi la posizione con Bruno Fernandes. La fascia destra sarà liberata per Rashford, in vantaggio su Greenwood; quest’ultimo potrebbe anche giocare centravanti, ma in quel ruolo il grande favorito è il rinato Cavani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Roma Manchester United sono a disposizione le quote ufficiali fornite dalla Snai: vediamo cosa dice il bookmaker riguardo l’esito “secco” del match. Il segno 1 per la vittoria interna vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,65 volte la vostra giocata; per contro il segno 2 che identifica il successo degli ospiti porta in dote una cifra pari a 1,90 volte la puntata. Il pareggio, come sempre regolato dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita che ammonta a 3,90 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



