Diretta Roma Midtjylland, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Olimpico per la quinta giornata di Europa League 2025/2026.

DIRETTA ROMA MIDTJYLLAND, ALL’OLIMPICO ARRIVA LA CAPOLISTA

La diretta Roma Midtjylland che inizierà alle ore 18:45 di giovedì 27 novembre 2025 promette grandi emozioni. Presso lo Stadio Olimpico i capitolini del tecnico Gian Piero Gasperini se la devono infatti vedere contro la capolista della classifica di Europa League 2025/2026 una volta giunti alla quinta giornata della competizione.

I danesi sono in prima posizione solitaria grazie ai dodici punti sin qui guadagnati tramite le quattro vittorie consecutive ottenute in altrettante partite disputate. I biancorossoneri di mister Tullberg non hanno alcuna intenzione di fermarsi quest’oggi dopo aver sconfitto pure il Celtic di Glasgow sul loro campo per 3 a 1 nel turno precedente.

Nella Superliga il Midtjylland è inoltre secondo alle spalle dell’Aarhus. I giallorossi approcciano invece questo match occupando il primo posto nella graduatoria della Serie A avendo battuto la Cremonese in trasferta allo Stadio Giovanni Zini nello scorso weekend di campionato, quando l’Inter non è stata in grada di tenerne il passo.

La Roma, diciottesima con sei punti, tenterà dunque di ripetersi immediatamente senza dimenticare che in questa competizione si sono pure imposti di recente in Scozia contro i Rangers per 2 a 0. I dirigenti terranno inoltre gli occhi ben puntati sul centravanti avversario Franculino, da tempo indicato come possibile obiettivo di calciomercato seguito adesso anche da Milan, Bayern Monaco e Tottenham Hotspur.

DIRETTA ROMA MIDTJYLLAND INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In televisione gli abbonati a Sky potranno vedere la diretta Roma Midtjylland sul canale Sky Sport Uno. Lo streaming dell’incontro di Europa League 2025/2026 sarà garantito tramite l’app di Sky Go e pure per gli iscritti a Now Tv.

DIRETTA ROMA MIDTJYLLAND, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma Midtjylland: confermattissimo il modulo 3-4-2-1 ovviamente per gli uomini di mister Gasperini con Svilar portiere titolare, Celik, Ndicka ed Hermoso a comporre il resto della difesa, Wesley, Cristante, El Ayanoui e Tsimikas sulla linea centrale del campo, Soulé e Pellegrini trequartisti dietro al centravanti Evan Ferguson. Anche gli ospiti opteranno secondo i rumors per iniziare il match utilizzando un 3-4-2-1 con Olafsson fra i pali, Lee, Sorensen e Diao nelle retrovie, Osorio, Billing, Castillo e Bak nel mezzo, Gogorza e Cho alle spalle dell’obiettivo di calciomercato Franculino.

DIRETTA ROMA MIDTJYLLAND, LE QUOTE

Stando alle quote di Snai per l’esito finale della diretta Roma Midtjylland, possiamo dire che i giallorossi dovrebbero partire da una posizione di vantaggio almeno sulla carta. L’agenzia di scommesse fissa appunto il successo degli ospiti a 6.25 nonostante il primo posto in classifica e la vittoria dei padroni di casa è invece quotata a solo 1.45. Il pareggio viene infine pagato a 4.50 per chi volesse puntare sul segno x.