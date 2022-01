Diretta Roma Milan donne/ Streaming video tv: la prima semifinale di Supercoppa!

DIRETTA ROMA MILAN DONNE: INIZIA LA SUPERCOPPA!

Roma Milan donne, che è in diretta alle ore 14:30 di mercoledì 5 gennaio, si gioca al Domenico Francioni di Latina: inizia qui la Supercoppa Italiana 2021 di calcio femminile, con la riedizione della finale di Coppa Italia. Allora la vittoria aveva sorriso alle giallorosse, ma anche le rossonere sono presenti a questa edizione di Supercoppa: per la seconda stagione consecutiva infatti la formula è allargata, e dunque il Milan Women in qualità di finalista di Coppa può inseguire un titolo che sarebbe comunque importante.

Probabili formazioni Bologna Inter/ Diretta tv: attacco ‘corto’ per Inzaghi

In campionato, sia pure staccate dalla dominante Juventus che sta avanzando anche in Champions League, le due squadre stanno facendo bene e possono puntare appunto ad un posto nella prossima competizione europea; in questa Supercoppa sperano di arrivare in finale, che sarebbe poi contro le bianconere o il Sassuolo. Aspettando ora che la diretta di Roma Milan donne prenda il via, proviamo a valutare quali potrebbero essere gli schieramenti delle due squadre leggendo insieme le probabili formazioni.

Probabili formazioni Juventus Napoli/ Diretta tv: occhio alle assenze!

DIRETTA ROMA MILAN DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ci sono buone notizie per tifosi ed appassionati: la diretta tv di Roma Milan donne sarà infatti in chiaro su La7, emittente che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite della Supercoppa Italiana 2021. Dunque, appuntamento sul digitale terrestre con la possibilità, in assenza di un televisore, di assistere alla semifinale di oggi anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è usufruibile, con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone, visitando il sito www.la7.it.

Probabili formazioni Milan Roma/ Diretta tv: chi farà la prima punta?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN DONNE

Nelle probabili formazioni di Roma Milan donne vediamo che Alessandro Spugna potrebbe giocare con un 4-2-3-1: davanti al portiere Cesar avremo una difesa con Linari e Swaby centrali, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Soffia e Vigilucci. A comporre la cerniera di centrocampo ci sarà la regia di Giugliano con il supporto di una tra Bernauer e De Moraes; poi spazio a una linea di trequarti con Serturini, Glionna e Bartoli che appaiono in vantaggio su Lazaro, mentre come prima punta la maglia dovrebbe andare a Pirone.

Il Milan di Maurizio Ganz risponde con un 3-4-2-1: in porta Laura Giuliani, poi una difesa in cui Tucceri Cimini potrebbe trovare posto e lo contende ad Arnadottir, Agard e Fusetti. Bergamaschi e Thrige Andersen alzano la loro posizione agendo come esterne di un centrocampo nel quale, in posizione centrale, dovrebbero essere confermate sia Greta Adami che la sudafricana Jane. Valentina Giacinti sarà il riferimento per tutte come attaccante; alle sue spalle potrebbero agire Stapelfeldt e Lindsey Thomas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA