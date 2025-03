Il 16 marzo alle 11:00 si gioca una sfida ad alta quota nel campionato Primavera: la diretta Roma – Milan. La capolista Roma ospita il Milan, attualmente sesto, ma reduce dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia. Per entrambe le squadre, la vittoria è fondamentale: la Roma vuole allungare il suo vantaggio sulle inseguitrici e mantenere la leadership, mentre il Milan punta a guadagnarsi l’accesso ai playout, per evitare brutte sorprese.

Calciomercato Milan News/ Maignan possibile addio nonostante il rinnovo, i nomi possibili (27 febbraio 2025)

I giallorossi vantano il miglior attacco del campionato, con Giulio Misitano protagonista assoluto con 14 gol, ma sono reduci da una sconfitta per 2-1 contro il Cagliari, che ha interrotto una striscia di quattro vittorie consecutive. Dall’altra parte, il Milan arriva dalla vittoria per 2-1 contro il Lecce in semifinale di Coppa Italia, ma in campionato è reduce da un pareggio nel derby contro l’Inter. All’andata, la Roma aveva dominato, vincendo 3-0, e cercherà di confermare la sua superiorità anche in questa occasione. La partita si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre determinate a raggiungere i propri obiettivi.

Nuovo allenatore Milan, Antonio Conte sostituto di Conceiçao?/ Può succedere d'estate se...(27 febbraio 2025)