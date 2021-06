Diretta/ Roma Milan (Primavera) streaming video tv: giallorossi in affanno

DIRETTA ROMA MILAN PRIMAVERA: DE ROSSI NON VUOLE SCHERZI!

Roma Milan, in diretta domenica 13 giugno 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Tre Fontane sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Giallorossi in affanno dopo le ultime uscite, solo un punto nello scontro diretto contro la Sampdoria e poi il ko nel turno infrasettimanale sul campo del Sassuolo. Un solo punto ottenuto nelle ultime due partite che hanno messo da parte probabilmente in maniera definitiva le ambizioni di primo posto, ma forse anche di secondo, per i giallorossi.

C’è però la possibilità di chiudere sul podio e soprattutto il tecnico Alberto De Rossi chiede ai suoi un acuto per approcciare al meglio ai play off. Il Milan dalla sua sembra ormai fuori dai play off anche se il ko dell’Empoli contro il Cagliari ha lasciato una minima prospettiva. I rossoneri però con l’ultima sconfitta in casa, un pesante 0-3 contro la Fiorentina, hanno dato l’impressione di aver mollato gli ormeggi, considerando poi che si è trattata della terza sconfitta nelle ultime quattro partite disputate dalla formazione allenata da Federico Giunti.

DIRETTA ROMA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Milan Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Roma e Milan Primavera presso lo stadio Tre Fontane. I padroni di casa allenati da Alberto De Rossi scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Boer; Ndiaye, Tripi, Buttaro, Rocchetti; Milanese, Bove, Zalewski; Podgoreanu, Afena-Gyan, Ciervo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Federico Giunti con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Moleri, Coubis, Kerkez, Brambilla, Obaretin, Michelis, Frigerio, Mionic, Nasti, El Hilali, Roback.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Roma e Milan Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.60 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.80 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.30 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



