Diretta/ Roma Milan streaming video e tv. assalto alla capolista (Primavera)

DIRETTA ROMA MILAN PRIMAVERA: DE ROSSI VUOKE TORNARE ALLA VITTORIA!

Roma Milan, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 13.00 presso lo stadio Tre Fontane sarà una sfida valevole per la 20^ giornata del campionato Primavera 1. Dopo tre vittorie consecutive contro Bologna, Sassuolo e Torino il Milan lancia l’assalto alla capolista Roma: anche nell’ultima sfida contro i granata, vinta grazie a una rete messa a segno da Nasti, i rossoneri hanno dimostrato di poter puntare alla qualificazione ai play off mettendo in mostra una ritrovata solidità difensiva.

Per la Roma invece nel turno infrasettimanale appena trascorso è arrivato un pareggio sul campo del Sassuolo. Per i giallorossi il ritmo è calato nelle ultime settimane dopo aver fatto il vuoto nel girone d’andata in testa alla classifica, ma i punti di vantaggio sul Cagliari secondo restano comunque 8, un margine più che rassicurante. Il match d’andata tra le due squadre in casa dei rossoneri si è risolto con un pari ricco di gol col punteggio di 2-2, Roma vincente 2-0 nell’ultimo precedente casalingo contro il Milan il 13 giugno 2021.

DIRETTA ROMA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Milan Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Milan Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane. Per la Roma, Alberto De Rossi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Vicario; Missori, Faticanti, Tripi, Rocchetti; Volpato; Padula, Cassano. Risponderà il Milan allenato da Federico Giunti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Eletu, Alesi; El Hilali, Nasti, Capone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Milan Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.



