DIRETTA ROMA MILAN, CACCIA AD UN PIAZZAMENTO EUROPEO

Comincia domenica 18 maggio 2025 alle ore 20:45 la diretta Roma Milan. Presso lo Stadio Olimpico della Capitale due grandi del campionato si stanno per affrontare al fine di centrare la qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione. Gli uomini di mister Ranieri sono in sesta posizione e dunque momentaneamente qualificati al turno preliminare di Conference League grazie ai sessantatre punti conquistati. I giallorossi, reduci dalla sconfitta subita in casa dell’Atalanta, puntano però a migliorarsi dato che sono ad un solo punto di distacco dalla coppia formata dai cugini della Lazio e dalla Juventus.

Un po’ più attardata è invece la formazione rossonera, all’ottavo posto con i suoi sessanta punti. In Serie A i lombardi arrivano dalla vittoria interna sul Bologna ma proprio i Felsinei si sono presi la rivincita in settimana aggiudicandosi la Coppa Italia contro di loro con un gol di Ndoye. La compagine guidata da Conceiçao non vuole rimanere senza giocare in Europa nella nuova annata calcistica sebbene il rischio di non centrare l’obiettivo sia grande, considerando anche che lo stesso Bologna potrebbe approfittare di questo incontro per scalzare entrambi i club in graduatoria.

DIRETTA ROMA MILAN INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si può vedere su DAZN la diretta Roma Milan. La piattaforma è la sola a proporre la visione di questa partita e per seguire il match occorre essere abbonati. Tutti gli iscritti possono dunque contare sullo streaming dell’evento attraverso il sito o l’applicazione ufficiali.

DIRETTA ROMA MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Costretto a fare a meno di Pellegrini, Dybala e Gollini, nelle probabili formazioni della diretta Roma Milan possiamo dire che il tecnico Ranieri dovrebbe puntare sul 3-5-2 con Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Soulé, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino, Shomurodov e Dovbyk dall’inizio. L’allenatore dei rossoneri Sergio Conceiçao proverà invece ad utilizzare un 3-4-3 con Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez, Pulisic, Gimenez e Leao non potendo impiegare nè Sottil nè Bondo per infortunio.

DIRETTA ROMA MILAN, LE QUOTE

Giocando in casa ed essendo messi meglio in classifica i giallorossi partono da favoriti anche nelle quote dei bookmakers in merito all’esito finale della diretta Roma Milan. Secondo per esempio quanto offerto da Sisal, i capitolini hanno dunque buone chances di far loro i tre punti in palio e l’1 viene pagato a 2.30. Ci sono invece meno chances di vittoria per i rossoneri, dati a 3.00, ed il pareggio è al momento il punteggio meno probabile con l’x quotato a 3.50.