DIRETTA ROMA MILAN: ALTRO BIG MATCH PER MOURINHO

Roma Milan è in diretta dallo stadio Olimpico, ed è chiaramente il big match nella 11^ giornata di Serie A 2021-2022: si gioca alle ore 20:45 di domenica 31 ottobre, e possiamo considerare questo come il primo di due esami di maturità per Stefano Pioli. Primo in classifica con 9 vittorie e un pareggio – i rossoneri non erano mai partiti così bene – il Milan arriva dalla risicata vittoria sul Torino e continua a volare, ma prima della sosta per le nazionali avrà due partite tostissime perchè la prossima è il derby. Dunque Pioli potrebbe prendere il largo o essere ridimensionato; da questo punto di vista sono giorni che potrebbero dire molto.

Così anche per la Roma, che ha finalmente spezzato la serie negativa in trasferta vincendo sul campo del Cagliari: vittoria importante per José Mourinho che si mantiene sornione in classifica aspettando di trovare maggiore continuità nelle prestazioni della squadra, e intanto potrebbe prendersi il primo scalpo di una big cambiando le sorti del periodo. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Roma Milan: aspettando che la grande sfida abbia inizio, valutiamo quelle che potrebbero essere le mosse da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ROMA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Milan non sarà disponibile sui canali della nostra televisione perchè, per fascia oraria, questa partita non è una di quelle che vengono “concesse” al satellite nella 11^ giornata. Dunque, l’appuntamento è sulla piattaforma DAZN che da quest’anno è broadcaster ufficiale della Serie A, fornendone tutte le gare: anche per questa dovrete avvalervi della diretta streaming video con PC, tablet e smartphone, oppure utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

In Roma Milan vedremo il solito 4-2-3-1 schierato da Mourinho, che è stato netto circa le sue seconde linee: nessuna sorpresa allora, con l’infortunio di Smalling la difesa sarà composta dalla coppia centrale Gianluca Mancini-Ibanez e dai due laterali Karsdorp e Vina (ma si avvicina il ritorno di Spinazzola), in porta naturalmente Rui Patricio. Cerniera mediana con Cristante e Veretout, passo avanti per Lorenzo Pellegrini che agisce da trequartista tra Zaniolo e Mkhitaryan (che potrebbe riposare favorendo l’ex El Shaarawy, eventualmente ma difficilmente) e Tammy Abraham sarà come sempre il centravanti.

Nel Milan sono recuperati Theo Hernandez e Brahim Diaz: più facile che sia titolare il terzino, mentre il giovane spagnolo potrebbe avere uno spezzone e dunque fare staffetta con Krunic, che agirebbe centralmente tra Saelemaekers e Rafael Leao, ovviamente sulla trequarti. In difesa torna dal primo minuto Kjaer (affiancherà Tomori), poi Calabria a destra e Tatarusanu ancora in porta per Maignan; Tonali rischia il posto perchè a giocare in mezzo potrebbero essere Bennacer e Kessié, Ibrahimovic appare in leggero vantaggio su Giroud e sarebbe finalmente titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Roma Milan, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,30 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,60 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 2,95 volte l’importo investito.

