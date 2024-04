DIRETTA/ Roma Milan video streaming Rai 1: vantaggio rossonero in stagione (Europa League, 18 aprile 2024)

DIRETTA ROMA MILAN: I TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando sempre più alla diretta di Roma Milan: se in occasione della partita di andata avevamo fatto riferimento in particolare ai derby europei delle due squadre, adesso ci concentriamo sui tre incroci stagionali. La Roma, grazie al gol di Gianluca Mancini una settimana fa, ha finalmente avuto ragione del Milan che in campionato aveva vinto due volte: va ricordato che nelle due precedenti sfide l’allenatore dei giallorossi era José Mourinho, che a gennaio è stato esonerato in favore di Daniele De Rossi. Qui allo stadio Olimpico si era giocato presto, il primo settembre: terza giornata decisa dai gol di Olivier Giroud (rigore) e Rafael Leao, solo nel recupero Leonardo Spinazzola aveva accorciato le distanze.

La partita di San Siro invece, come già ricordato, è costata la panchina a José Mourinho perché la decisione di esonerarlo è arrivata dopo il 3-1 in favore del Milan: Yacine Adli aveva aperto le marcature e Giroud aveva raddoppiato, la Roma era rientrata in partita grazie al rigore trasformato da Leandro Paredes ma Theo Hernandez a sei minuti dal 90’ aveva messo il punto esclamativo sulla vittoria rossonera. De Rossi è riuscito a battere il Milan nella partita più importante, e tra poco scopriremo se completerà l’opera arrivando in semifinale di Europa League. (agg. di Claudio Franceschini)

Ottime notizie per chi vorrà vedere la diretta Roma Milan senza abbonamenti. Infatti il match sarà visibile in chiaro su Rai 1. Come ovvio che sia, avendone acquistato i diritti, anche Sky e DAZN trasmetteranno la partita.

Stesso discorso per la diretta streaming di Roma Milan con RaiPlay, sia tramite sito web che applicazione, offrirà il medesimo servizio dell’emittente televisiva ovvero gratuitamente. Per chi fosse più affezionato a Sky e DAZN potrà rispettivamente con Sky Go e l’app di Dazn assistere al match sui propri dispositivi.

ROMA MILAN, SFIDA TUTTA ITALIANA

Dentro o fuori: il calcio italiano si sposta sul secondo palcoscenico più importante d’Europa con la diretta Roma Milan che giovedì 18 aprile alle ore 21:00 decreterà quale delle due formazioni del Belpaese andrà in semifinale. Il colpo di testa vincente di Mancini ha deciso l’andata, portando il peso della bilancia dalla parte dei giallorossi che ora hanno ben due risultati sul tre più il fattore campo per chiudere il discorso qualificazione.

Per il Milan discorso più complicato: nella settimana che anticipa il derby che potrebbe regalare lo Scudetto della seconda stella all’Inter, i rossoneri devono vincere con almeno due gol di scarto se vogliono ribaltare il punteggio dell’andata. Con un successo di misura, invece, si andrà ai supplementari ed eventuali rigori per decidere quale italiana raggiungerà la semifinale di Europa League.

C’è tanta attesa anche per le probabili formazioni della diretta Roma Milan tra giocatori che erano in forse e altri che hanno recuperato. De Rossi opta per un 4-3-3 con Svilar in porta e il quartetto Celik, Mancini, Llorente e Spinazzola in difesa. A centrocampo si rivede Bove con Paredes e il capitano Pellegrini, uno di quelli che ha riposato a Udine. In avanti Dybala, Lukaku e El Shaarawy.

Il Milan risponde per le rime ai giallorossi con il 4-2-3-1. Maignan recupera dall’assenza di Sassuolo, in difesa Calabria, Tomori, Gabbia al posto di Kjaer e Theo Hernandez. Loftus-Cheek e Bennacer i due in mediana mentre Chukwueze, reduce da gol annullati in Serie A, Pulisic e Leao formeranno il tridente di trequartisti dietro a Giroud.

Se volete scommettere su Roma Milan, ecco tutto quello che c’è da sapere. Per una questione di necessità, la vittoria dei rossoneri è la meno quotato ovvero a a 2.45. Per bet365, l’1 è offerto a 2.80 mentre la X del pareggio a 3.50, ricordando che serve solo alla Roma.

La qualificazione è tutta dalla parte degli uomini di De Rossi a 1.33 mentre la rimonta di Pioli è a 3.25. Equilibrate le quote di Gol e No Gol: entrambe le squadre a segno a 1.99 altrimenti 1.91.











