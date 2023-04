DIRETTA/ Roma Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA ROMA MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta di Roma Milan Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo affascinante incontro a livello giovanile? La Roma Primavera non è più stata la stessa dopo la ripartenza di gennaio e ha vinto solo quattro delle ultime tredici partite, più in generale la classifica resta buona per i giovani giallorossi, dal momento che ci parla di 44 punti totali, frutto di tredici vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte fino a questo momento, tanto che la differenza reti della Roma è ancora ottima (+22), grazie a 58 gol segnati a fronte dei 36 invece subiti. Il Milan Primavera sta peggio, ma ha vinto quattro delle ultime sei partite per risollevare la sua classifica.

I rossoneri infatti hanno raccolto finora 30 punti, i numeri dopo le prime venticinque giornate ci parlano di nove vittorie, tre pareggi e tredici sconfitte, con 36 gol segnati e 37 invece subiti, quindi una differenza reti negativa (-1) anche se di un soffio per il Milan. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Roma Milan Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Milan Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

GIALLOROSSI FAVORITI!

Roma Milan Primavera, in diretta lunedì 10 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Tre Fontane di Roma, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi reduci da un’importante vittoria nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, ma il tracollo di Verona subito in campionato ha rimesso in bilico l’accesso ai play off, da blindare ora con dei risultati positivi nell’ultima parte della stagione.

Il Milan è ancora a caccia della salvezza pur avendo vinto 3 delle ultime 4 partite di campionato, l’ultima di misura in casa contro l’Udinese. Rossoneri ancora in zona play out ma a una sola lunghezza di distanza dalla salvezza diretta. Nel match d’andata poker della Roma in casa del Milan, sul campo dei capitolini le due squadre non si affrontano nel campionato Primavera dal 19 febbraio 2022, anche in quell’occasione vinsero i giallorossi col punteggio di 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Milan Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane di Roma. Per la Roma, Federico Guidi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baldi; Keramitsis, Tahirovic, Chesti; Missori, Pisilli, Faticanti, Cherubini; Pagano, Volpato; Padula. Risponderà il Milan allenato da Ignazio Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Nava; Bakoune, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Foglio, Eletu, Stalmach; El Hilali, Mangiameli, Cuenca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA MILAN PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Milan Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.10, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











