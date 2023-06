DIRETTA/ Roma Milan U17 (risultato 0-0) video streaming tv: in campo per la semifinale! (21 giugno 2023)

DIRETTA ROMA MILAN U17 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È finalmente tutto pronto per la diretta di Roma Milan U17: la prima semifinale del campionato nazionale Under 17 promette spettacolo, ma noi ora possiamo ricordare come siano andate le cose nel turno precedente. La Roma ha raccolto due vittorie nel quarto contro l’Atalanta: al successo esterno per 1-0 nella partita di andata ha fatto seguire un roboante 3-0 casalingo. I gol per la squadra di Marco Ciaralli sono stati segnati da Luka Mlakar, Alessandro Gianni Romano e Mattia Almaviva; dunque una Roma dominante in questo doppio impegno.

Ha faticato maggiormente il Milan, che all’andata aveva vinto 3-2 in casa contro la Lazio: al ritorno, è stato decisivo Luca Martinazzi che con una doppietta ha vanificato i due gol messi a segno dal biancoceleste Federico Serra. Il 2-2 ha dunque qualificato i giovani rossoneri, che non vedono una finale Under 17 da nove anni (avevano perso il derby contro l’Inter) a differenza dei giallorossi, che nelle ultime sette stagioni ne hanno giocate quattro vincendone tre. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, perché ci siamo davvero: la diretta di Roma Milan U17 sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA MILAN U17 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Milan U17 non sarà disponibile, ma la semifinale scudetto di Under 17 Serie A e B si potrà comunque seguire: infatti il match verrà fornito da DAZN. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno dunque assistere alle immagini dallo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto grazie a questo servizio, si tratterà naturalmente di una visione in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SOGNANDO LA FINALE SCUDETTO!

Roma Milan U17, in diretta mercoledì 21 giugno 2023 alle ore 17.00 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto sarà una sfida valida come semifinale del campionato Under 17 di Serie A e B. La Roma cerca il quarto Scudetto in 10 anni in categoria e ha battuto l’Atalanta ai quarti di finale (vittoria 1-0 all’andata fuori casa e 3-0 al ritorno in casa). “Dopo la doppia sfida contro l’Atalanta” – sottolinea l’allenatore giallorosso Marco Ciaralli, “durante questa settimana abbiamo ritrovato tutti i ragazzi e abbiamo proseguito a lavorare con la massima attenzione”.

Il Milan è approdato alle semifinali eliminando nel turno precedente la Lazio (vittoria 3-2 all’andata in casa e 2-2 al ritorno in trasferta). “Il nostro è stato un bel campionato – ha spiegato l’allenatore e vecchia gloria rossonera Christian Lantignotti, “avendo avuto anche delle ottime sorprese da ragazzi che magari nella stagione precedente hanno giocato meno. Siamo cresciuti tutti partita dopo partita facendo un ottimo girone di ritorno sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni“.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN U17

Le probabili formazioni della diretta Roma Milan U17, match che andrà in scena allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Per la Roma, Marco Ciaralli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bellucci; Feola, Golic, Plaia, Reale; Bah, Romano, Tumminelli; Almaviva, Della Rocca; Mlakar. Risponderà il Milan allenat0 da Christian Lantignotti con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Colzani, Magni, De Bonis, Mancioppi, Parmiggiani, Tezzele, Di Siena, Sala, Martinazzi, Bonomi, Sia.

