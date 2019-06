Diretta Roma Milan U17/ Streaming video e tv: giallorossi avanti

Roma Milan U17, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 giugno 2019, è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale del campionato Under 17 A e B 2018-2019. Si ripartirà da un risultato che rende i giallorossi nettamente favoriti nella diretta di Roma Milan Under 17 verso l’obiettivo della qualificazione alla Final Four che metterà in palio il titolo tricolore di categoria di cui i capitolini sono detentori. Una settimana fa, infatti, la Roma aveva espugnato per 1-3 il campo del Milan nell’andata di questi quarti di finale. Nel primo tempo Agostinelli e Tommasini avevano dato il doppio vantaggio alla Roma Under 17; la reazione dei rossoneri padroni di casa si era concretizzata nella ripresa nel gol di Di Gesù che aveva dimezzato il passivo, ma poi Travaglini aveva segnato il terzo gol della Roma fissando il definitivo 1-3 che rende adesso logicamente favoriti i giallorossi, salvo imprese da parte del Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Roma Milan Under 17; per la partita dei quarti di finale di campionato non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video, pertanto per tutte le informazioni utili consigliamo di visitare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione, dunque i siti Internet di Roma e Milan ed inoltre i vari profili sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN UNDER 17

Parlando adesso delle probabili formazioni per Roma Milan Under 17, è logico aspettarsi che in casa giallorossa l’allenatore Fabrizio Piccareta possa confermare i ragazzi che settimana scorsa hanno firmato il trionfo sul campo del Milan. Di solito la Roma ha un assetto molto offensivo: oggi a dire il vero i giovani giallorossi devono soprattutto consolidare un vantaggio già acquisito, ma snaturarsi può essere pericoloso per chi ha un’identità così forte. Dovrà invece inventarsi qualcosa Christian Terni, l’allenatore del Milan U17 che deve invece ribaltare in trasferta una situazione davvero complicata. Particolarmente atteso Andrea Capone, il capitano che all’andata ha sbagliato due bidone occasioni da gol: oggi il numero 11 dei giovani rossoneri saprà riscattarsi?



