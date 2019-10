Diretta Roma Monchengladbach/ Streaming video tv: insidia tedesca (Europa League)

Roma Borussia Monchengladbach, partita diretta dall’arbitro scozzese William Collum e in programma giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 18.55 presso lo Stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Giallorossi chiamati a dare una scossa a un girone che li vede ben messi a quota 4 punti, dopo la vittoria contro il Basaksehir e il pari contro il Wolfsberg. I giallorossi sono però in piena emergenza infortuni, con soli 17 uomini a disposizione. Fonseca sarà molto condizionato dalle scelte di formazione, dall’altra parte il Monchengladbach è già all’ultima spiaggia, avendo esordito in Europa perdendo 0-4 in casa contro gli austriaci ed avendo successivamente rimediato solo un pari in Turchia. In Bundesliga però i tedeschi stanno stupendo con il primo posto in classifica al momento diviso col Wolfsburg anche dopo l’ultima sconfitta in casa del Borussia Dortmund.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE ROMA MONCHENGLADBACH

La diretta tv di Roma Borussia Monchengladbach sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Uno (tutti gli abbonati lo trovano al numero 201 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONCHENGLADBACH

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Roma Borussia Monchengladbach, giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 18.55 presso lo Stadio Olimpico di Roma, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. 4-2-3-1 per la Roma allenata dal portoghese Fonseca, in campo con: Pau Lopez; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Santon; Veretout, Zaniolo; Perotti, Pastore, Kluivert; Dzeko. Risponderà il Borussia Monchengladbach allenato dal tedesco Marco Rose con un 4-2-3-1: Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Zakaria, Neuhaus; Bénes; Pléa, Thuram.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia di scommesse Snai nella sfida di Europa League tra Roma e Borussia Monchengladbach concede i favori del pronostico alla formazione di casa. La quota per l’affermazione interna viene proposta a 2.20, l’eventuale pareggio viene quotato 3.60 mentre la quota per il successo fuori casa viene fissata a 2.95. Per chi scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nella partita, quota per l’over 2.5 fissata a 1.55, quota per l’under 2.5 proposta a 2.30.



