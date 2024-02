DIRETTA/ Roma Monza Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (4 febbraio 2024)

DIRETTA ROMA MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Roma Monza Primavera stiamo per raccontare una partita tra due squadre che hanno classifica e obiettivi diversi. La Roma non vince da due gare, ma in generale il suo momento è positivo: abbiamo sei vittorie e due pareggi nelle ultime dieci, però in casa la Roma ha vinto solo tre volte nelle ultime sei sporcando leggermente il suo dato interno, che resta comunque positivo visto che abbiamo sei affermazioni, un pareggio e due sconfitte. I numeri sono in equilibrio tra casa e trasferta, ma solo quelli realizzativi: in casa, la Roma viaggia a più di due punti a partita mentre in trasferta ne fa esattamente uno e mezzo per gara.

Il Monza ha fatto 4 punti nelle ultime due partite, e in generale ha perso una volta nelle ultime sette: un bel passo per chi si sta giocando la salvezza, peccato che cinque di questi sei risultati utili siano stati pareggi e che in termini generali i brianzoli abbiano ottenuto la miseria di tre vittorie in campionato: due di queste fuori casa e infatti il rendimento esterno è migliore rispetto a quello interno, appena tre sconfitte in nove gare con meno gol subiti (18 contro 24) mentre l’attacco fa peggio rispetto alle partite casalinghe. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci racconterà il terreno di gioco per questa partita, perché finalmente ci siamo: la diretta di Roma Monza Primavera sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

ROMA MONZA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Roma Monza Primavera, sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

ROMA MONZA PRIMAVERA: BRIANZOLI IN FIDUCIA!

Roma Monza Primavera, in diretta domenica 4 febbraio 2024 alle ore 11.00 presso lo stadio Tre Fontane di Roma, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi chiamati a ripartire dopo una frenata fatta registrare nelle ultime partite, dopo la sconfitta in casa col Torino costata l’aggancio dei granata al secondo posto è arrivato un pareggio sul campo del Milan, con la Roma ora a 4 lunghezze di distanza dall’Inter capolista.

Il Monza al momento è penultimo a 18 punti a braccetto con il Bologna, comunque lontano 11 lunghezze dal Frosinone ultimo e dunque senza patemi riguardanti una possibile retrocessione, che in questa stagione riguarderà solo l’ultima della graduatoria. I brianzoli sono comunque reduci da partite positive, dopo l’importante vittoria sul campo del Cagliari è arrivato un pareggio interno contro l’Atalanta a muovere ancora la classifica biancorossa.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Monza Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane di Roma. Per la Roma, Federico Guidi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marin; Chesti, Golic, Keramitsis; Mannini, Pagano, Pisilli, Ienco; Costa, Misitano, Cherubini. Risponderà il Monza allenato da Alessandro Lupi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mazza; Bagnaschi, Kassama, Brugarello, Capolupo; Berretta, Lupinetti, Colombo; Zoppi, Antunovic, Ferraris.

ROMA MONZA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Monza Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











