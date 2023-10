DIRETTA/ Roma Monza video streaming tv: ci sono appena cinque precedenti (Serie A, 21 ottobre 2023)

DIRETTA ROMA MONZA: I TESTA A TESTA

Tra poco si giocherà la diretta di Roma Monza e allora noi dobbiamo dire che questa partita ha ben pochi precedenti: ne contiamo appena cinque, due di questi tra l’altro risalgono alla stagione 1951-1952 che i giallorossi avevano trascorso in Serie B, dopo l’unica retrocessione nella loro storia. C’è anche una sfida di Coppa Italia, che nel 1988 aveva clamorosamente vinto il Monza: 2-1, ma eravamo allo stadio Brianteo, in ogni caso i gol erano stati realizzati da Pierluigi Casiraghi – che di lì a poco sarebbe passato alla Juventus – e Carmelo Mancuso con in mezzo il rigore di Giuseppe Giannini.

Sulla panchina giallorossa era tornato Nils Liedholm ma i grandi fasti del Barone erano già lontani, anche se in campo c’era ancora Bruno Conti. L’anno scorso la Roma ha vinto 3-0 allo stadio Olimpico, portando dunque il dato di questo bilancio a tre vittorie contro la sola affermazione brianzola, e il pareggio dello scorso maggio. Nella partita casalinga della quarta giornata la squadra di José Mourinho aveva segnato due volte nel primo tempo con una doppietta di Paulo Dybala (una rete di sinistro e una di destro, le prime con la maglia della Roma), poi nella ripresa era stato servito il tris con il colpo di testa di Roger Ibañez. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Monza viene garantita dalla televisione satellitare: la partita di Serie A sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (canali 201 e 202 del vostro decoder) e sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento all’emittente. Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire la diretta Roma Monza con il servizio di streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ROMA MONZA: MOURINHO NON DEVE SBAGLIARE!

Roma Monza, in diretta domenica 22 ottobre 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. La Roma è a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, la quarta considerando l’Europa Leatue, con la panchina di Mourinho che aveva traballato dopo il tracollo di Genova. L’inizio del campionato non è stato il migliore, con 11 punti accumulati in 8 partite, posizionandosi a meno 6 dalla zona Champions. Nell’ultimo match, la Roma ha ottenuto una vittoria per 4-1 in trasferta contro il Cagliari.

Il Monza inizia la nuova stagione con l’obiettivo di ottenere una salvezza tranquilla, ma potrebbe anche cercare di inserirsi nella lotta per un piazzamento europeo, dato che nella stagione precedente ha dimostrato di poter dare del filo da torcere a molte squadre. La squadra ospite ha iniziato bene la stagione, attualmente settima in classifica con 12 punti, e con un vantaggio di 8 punti sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno, il Monza ha ottenuto una vittoria per 3-0 in casa contro la Salernitana.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA

Le probabili formazioni della diretta Roma Monza, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku. Risponderà il Monza allenato da Raffaele Palladino con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo.

ROMA MONZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











