DIRETTA ROMA MONZA, PER L’EUROPA E PER LA SALVEZZA

E’ lunedì 24 febbraio 2025 alle ore 20:45 che va in scena la diretta Roma Monza. Presso lo Stadio Olimpico della Capitale gli uomini di mister Ranieri si preparano ad affrontare la compagine guidata dal tecnico Nesta in una sfida in cui entrambe le compagini hanno bisogno di fare punti per accorciare il distacco che le separa dal raggiungimento dei rispettivi obiettivi. I giallorossi sono in nona posizione con trentasette punti, a cinque lunghezze dalla prima casella utile per l’accesso alle Coppe Europee e dunque alla Conference League. Dopo aver battuto il Porto ed aver ottenuto l’accesso agli ottavi di Europa League, i capitolini devono proseguire la loro corsa pure in campionato dove non perdono da almeno due gare.

Lo scopo che si è invece posto il Monza è la salvezza e pertanto la permanenza in Serie A anche nella prossima stagione. I biancorossi sono ultimi in graduatoria occupando la ventesima posizione con solo quattordici punti all’attivo e nello scorso turno sono riusciti a pareggiare contro il Lecce senza segnare o subire reti. Il ritorno in panchina del tecnico ex difensore di Milan e Lazio ha immediatamente permesso ai brianzoli di tornare a muoversi verso l’alto sebbene il diciassettesimo posto, ovvero la risalita dalla zona retrocessione, è al momento distante ancora sei punti.

DOVE VEDERE LA DIRETTA ROMA MONZA: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Non ti perdereai neanche un istante dela diretta Roma Monza se sei regolarmente iscritto a Now, a Sky oppure anche a DAZN. Tutte e tre le piattaforme trasmetteranno infatti la partita di Serie A in streaming sulle proprie applicazioni ufficiali o dai rispettivi siti mentre in televisione sarà a disposizione sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

DIRETTA ROMA MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma Monza tengono conto anche dell’impegno europeo affrontato dai giallorossi in settimana e dunque se da una parte Dovbyk potrebbe ancora essere in dubbio, dall’altra possiamo dire che mister Ranieri dovrebbe schierare un 3-4-2-1 con Svilar, Celik, Nelsson, Ndicka, Saelemaekers, Cristante, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Soulé, El Shaarawy e Shomurodov. Il modulo scelto dal tecnico Nesta dovrebbe essere lo stesso e quindi un 3-4-2-1 con Turati, D’Ambrosio, Palacios, Carboni, Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos, Caprari, Mota Carvalho e Ganvoula ricordando che Akpa Akpro, Birindelli, Pessina, Caldirola e Gagliardini sono sempre bloccati in infermeria.

DIRETTA ROMA MONZA, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers fornite per l’esito finale della diretta Roma Monza di lunedì sembrano essere impietose per i brianzoli. La vittoria dei giallorossi, e quindi l’1, viene infatti indicata a 1.30 da un’agenzia di scommesse come Snai per esempio, che pagherebbe invece addirittura a 9.00 il successo dei biancorossi allo Stadio Olimpico. Nemmeno il pareggio resta al momento un punteggio molto probabile per questo incontro con l’x quotato infatti a 5.25.