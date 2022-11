DIRETTA/ Roma Nagoya Grampus (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA ROMA NAGOYA GRAMPUS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Roma Nagoya Grampus sta per iniziare in Giappone, dove i giallorossi, sbarcati mercoledì a Tokyo, sono stati accolti calorosamente dai tifosi locali, con striscioni, stendardi e magliette. Già ieri mattina i giallorossi si sono allenati allo stadio Nazionale del Giappone per preparare la prima amichevole della tournée e per smaltire meglio il fuso orario, staremo a vedere fra pochissimo se la Roma ne risulterà condizionata.

Leggiamo allora adesso le formazioni ufficiali di Roma Nagoya Grampus, con José Mourinho che cambia ben poco in difesa e lancia invece vari giovani da centrocampo in su, con Abraham prima punta. NAGOYA GRAMPUS: Langerak, Fujii, Tiago, Nakatani, Uchida, Ishida, Senta, Nagaki, Shigehiro, Mateus, Nagai. Allenatore: Hasegawa. ROMA (3-5-2): Svilar; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Missori, Tahirovic, Matic, Bove; El Shaarawy, Cherubini; Abraham. Allenatore: Mourinho. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA NAGOYA GRAMPUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Nagoya Grampus sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che la partita amichevole dei giallorossi in Giappone sarà visibile tramite la piattaforma DAZN, con tutte le modalità che ben conosciamo dal campionato.

LA PRIMA AMICHEVOLE DELLA TOURNÈE GIAPPONESE

Roma Nagoya Grampus, in diretta dal Toyota Stadium di Toyota, città nella prefettura giapponese di Aichi, si gioca alle ore 11.30 di stamattina (le 19.30 locali), venerdì 25 novembre 2022, perché sarà la prima di due amichevoli della Roma nel corso della tournée in Giappone organizzata dalla società giallorossa in questa prima parte della lunghissima sosta per i Mondiali 2022. Programma alternativo per la Roma, che gioca mentre tutte le altre sono ferme.

La diretta di Roma Nagoya Grampus avrà tutte le caratteristiche delle amichevoli che normalmente si svolgono d’estate, d’altronde mancano ancora circa sei settimane al ritorno della Serie A e di conseguenza il paragone è lecito. Anche il campionato nipponico è fermo per i Mondiali di cui il Giappone tra l’altro è splendido protagonista, con la vittoria in rimonta contro la Germania che ha stupito il mondo. La Roma invece ha chiuso la prima parte di stagione con un pareggio in extremis contro il Torino, adesso siamo curiosi di scoprire cosa ci potrà dire la diretta di Roma Nagoya Grampus…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAGOYA GRAMPUS

Diamo infine uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Roma Nagoya Grampus. I giallorossi al Mondiale non sono tanti (Dybala, Rui Patricio, Zalewski e Vina), quindi ad esempio il terzetto difensivo potrebbe anche essere quello normale con Mancini, Smalling e Ibanez, ma naturalmente tra oggi e lunedì vi sarà spazio anche per i giocatori meno utilizzati. Discorso molto simile dalla mediana in su, potremmo vedere capitan Pellegrini e Matic nel cuore della mediana con Zaniolo e l’emergente Volpato a supporto di Abraham oppure Belotti, più gente come Spianzzola ed El Shaarawy sulle fasce, ma di certo con le sostituzioni giocherà l’intera rosa a disposizione di José Mourinho.

