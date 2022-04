Diretta Roma Napoli Primavera/ Streaming video tv: è quasi un testa-coda

DIRETTA ROMA NAPOLI PRIMAVERA: DE ROSSI CERCA CONFERME

Roma Napoli Primavera, in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma con calcio d’inizio alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 20 aprile 2022, sarà una sfida sicuramente affascinante per la trentesima giornata del Campionato Primavera 1, altro turno infrasettimanale del torneo: la classifica della stagione regolare ci dice però in modo chiarissimo che in questa diretta di Roma Napoli Primavera le ambizioni di giallorossi e partenopei sono molto diverse.

La Roma Primavera arriva infatti dalla vittoria per 0-1 sul campo della Spal sabato scorso, utile per consolidare ulteriormente il proprio primo posto in classifica a quota 61 punti, con tutti i vantaggi che questa posizione potrà comportare poi nei playoff scudetto. Il Napoli Primavera invece ha appena 33 punti e di conseguenza deve pensare solo alla salvezza, possibilmente senza passare dai playout che però al momento toccherebbero ai partenopei, reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Cagliari. Sarà possibile fare il colpaccio con la capolista, o tutto andrà secondo logica in Roma Napoli Primavera?

DIRETTA ROMA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Napoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti da Sportitalia sul canale numero 60 del telecomando, inoltre sarà disponibile anche la diretta streaming video che sarà fornita tramite applicazione o sito internet (www.sportitalia.com) della stessa emittente sportiva.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI PRIMAVERA

Esaminiamo infine quali potrebbero essere le probabili formazioni di Roma Napoli Primavera. Per la capolista giallorossa di mister Alberto De Rossi ipotizziamo un modulo 3-4-2-1 con questi possibili titolari: Mastrantonio in porta e davanti a lui la difesa a tre con Ndiaye, Keramitis e Morichelli; centrocampo a quattro formato da Missori, Faticanti, Tripi e Oliveras; infine in attacco ecco Volpato e Cherubini sulla trequarti a sostegno della prima punta Voelkerling Persson.

La replica del Napoli Primavera allenato da Nicolò Frustalupi potrebbe prevedere uno speculare modulo 3-4-2-1 con Idasiak in porta; a proteggerlo potrebbero essere i tre difensori Hysaj, Barba e Costanzo, mentre a centrocampo possono trovare spazio D’Agostino, Saco, Iaccarino e Acampa; ecco poi i due trequartisti Vergara e Spavone, chiamati a sostenere il centravanti Ambrosino.











