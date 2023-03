Diretta/ Roma Napoli Primavera, streaming video tv: Guidi sfida Frustalupi

DIRETTA ROMA NAPOLI PRIMAVERA: DERBY DEL SUD!

Roma Napoli Primavera, in diretta sabato 4 marzo 2023 alle ore 13.00 presso lo Stadio Tre Fontane di Roma, sarà una sfida in programma per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Il derby del Sud tra due società importanti, ma con obiettivi di classifica diametralmente diversi.

Diretta/ Sampdoria Atalanta Primavera, streaming video tv: scontro diretto

La Roma condivide il quarto posto con Bologna e Torino a 37 punti, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Giallorossi reduci dal pareggio esterno per 1-1 contro i granata. Il Napoli, invece, è quindicesimo con 21 punti, raccolti attraverso cinque vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte. Gli azzurri nell’ultimo turno sono stati superati 0-1 dal Frosinone.

Diretta/ Cesena Torino Primavera, streaming video tv: punti pesanti

ROMA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Napoli Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

Diretta/ Bologna Frosinone Primavera (risultato finale 0-2): Selvini e Ferrieri!

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI PRIMAVERA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Roma Napoli Primavera al via tra pochi istanti. Partiamo dalla compagine giallorossa, il modulo è il classico 4-3-3: Baldi, Pagano, Keramitsis, Pellegrini, Falasca, Missori, Pisilli, Faticanti, Cassano, Padula, Cherubini. Passiamo adesso ai partenopei, in campo con il 3-4-3: Boffelli, Barba, Hysaj, Obaretin, Boni, Alastuey, Gioielli, Acampa, Spavone, Sahli, Rossi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Roma nettamente favorita sul Napoli secondo i principali bookmakers. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse tramite Goldbet: la vittoria della Roma è a 1,32, il pareggio è quotato 4,90, mentre il successo del Napoli paga 6,65 volte la posta. Secondo gli analisti ci saranno parecchie reti: Over 2,5 a 1,44 e Under 2,5 a 2,40. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,64 e 2,00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA