Diretta Roma Napoli Primavera/ Streaming video tv: i giallorossi per il riscatto

Roma Napoli Primavera, diretta dall’arbitro Antonino Costanza della sezione Aia di Agrigento, si gioca oggi pomeriggio lunedì 24 febbraio 2020 alle ore 14.00, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi in campo per Roma Napoli Primavera dopo una settimana difficile in cui hanno dovuto fare i conti con delusioni pesanti, perdendo prima la sfida di campionato a Bologna e poi vincendo 3-1 la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Verona, ma mancando l’accesso alla finalissima a causa dello 0-2 subito in casa degli scaligeri nel match d’andata. La squadra di De Rossi concentrerà ora tutte le sue energie nella rincorsa ai play off contro un Napoli sempre più in crisi, battuto 1-3 in casa dall’Empoli nell’ultima sfida e sempre ultimo in classifica, appaiato al Chievo a quota 12 punti. Per gli azzurri resta la speranza dei play out col Pescara terzultimo lontano solo 3 lunghezze, ma il cambio di allenatore dopo l’esonero di Baronio non sembra aver sortito gli effetti sperati in casa partenopea. All’andata la Roma ha vinto 1-2 in casa degli azzurri, ai quali ha rifilato anche un 4-1 casalingo in Coppa Italia allo stadio Tre Fontane lo scorso 18 dicembre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Napoli Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Roma Napoli Primavera, lunedì 24 febbraio 2020 alle ore 14.00, per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. La Roma primavera allenata da Alberto De Rossi dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Cardinali; Parodi, Santese, Bianda, Semeraro; Bove, Nigro, Sdaigui; Riccardi, Felipe Estrella, D’Orazio. Il Napoli primavera guidato in panchina da Giuseppe Angelini partirà con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Daniele; Zanoli, Zedadka, Ceparano, Senese, Costanzo, Vrikkis, Sami, Vianni, Zanon, Palmieri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA