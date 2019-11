Diretta Roma Napoli/ Streaming video tv: big match all’Olimpico (Serie A)

Roma Napoli si gioca alle ore 15:00 di sabato 2 novembre, presso lo stadio Olimpico: straordinario modo di inaugurare l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020, va in scena un big match dalla forte tradizione che in questo momento vale per un posto in Champions League. Il pareggio con polemica contro l’Atalanta ha impedito al Napoli di difendere il quarto posto: agganciato da Lazio e Cagliari, il club allenato da Carlo Ancelotti è stato dunque scavalcato dalla Roma e ha bisogno di tornare a vincere per evitare di staccarsi ulteriormente, dovendo già guardare Juventus e Inter che scappano in ottica scudetto. Momento davvero positivo per la Roma, che arriva dai quattro gol segnati ad Udine: i giallorossi sembrano essersi rilanciati e sono ora quarti in classifica, forse il progetto di Paulo Fonseca sta iniziando a prendere corpo nonostante i tanti infortuni. Non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Roma Napoli: aspettando il calcio d’inizio della partita, possiamo anche fare qualche valutazione sulle probabili formazioni leggendo quali possano essere le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Napoli verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport Serie A, numero 202 del decoder e disponibile soltanto per gli abbonati al pacchetto Calcio. In questo caso la partita di campionato potrà essere seguita anche attraverso l’applicazione Sky Go, che fornisce il servizio di diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) mediante l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

Fonseca ha recuperato Cengiz Under, ma in Roma Napoli potrebbe comunque confermare la linea di trequarti che si è vista alla Dacia Arena: dunque Zaniolo in posizione centrale stretto tra Perotti e Justin Kluivert, che possono anche scambiarsi la fascia. Il centravanti sarà ovviamente Dzeko; Gianluca Mancini dovrebbe scalare a centrocampo perchè, con la squalifica di Fazio, resta un posto al fianco di Smalling. Dunque a centrocampo il precettato dovrebbe essere Pastore, che farà coppia con Veretout; a destra dovrebbe tornare titolare Florenzi, dall’altra parte conferma per Kolarov. Nel Napoli si dovrebbe rivedere Mertens, pronto a formare il tandem offensivo con Milik che è in netta ripresa; Zielinski sostituirà l’infortunato Allan al centro del campo, al suo fianco verrà confermato Mario Rui mentre sugli esterni come sempre agiranno Callejon e Lorenzo Insigne. Anche in difesa si va verso la conferma della linea vista mercoledì: fuori dai giochi Manolas, Nikola Maksimovic fa coppia con Koulibaly davanti a Meret mentre Luperto si allarga a sinistra, dall’altra parte dunque agirà Di Lorenzo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Roma Napoli ci dicono che i partenopei sono favoriti, ma per un’incollatura: c’è infatti solo mezzo punto di distanza tra il segno 1 per la vittoria dei giallorossi (2,60 volte la puntata) e il segno 2 che identifica l’ipotesi del successo azzurro, per il quale andreste a guadagnare una cifra pari a 2,55 volte quanto investito. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,55 volte quello che avrete messo sul piatto.



