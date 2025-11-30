Diretta Roma Napoli streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live all’Olimpico per la Serie A, oggi domenica 30 novembre 2025

DIRETTA ROMA NAPOLI: SUPER POSTICIPO ALL’OLIMPICO

Non servono molte parole, basterebbe dire che alle ore 20.45 ci attende la diretta Roma Napoli dallo stadio Olimpico, piatto forte di oggi, domenica 30 novembre 2025, e naturalmente partita più attesa fra le dieci in programma nella tredicesima giornata di Serie A, fra due tra le più serie pretendenti per lo scudetto.

Ormai ha questo ruolo anche la Roma di Gian Piero Gasperini, che grazie alla vittoria a Cremona si era presa il primo posto solitario al termine della scorsa giornata, un dato non banale a ormai un terzo di campionato già alle spalle. La difesa è sempre solida, se l’attacco comincia a segnare un po’ di più ecco che a Roma sono autorizzati a sognare.

Tema sempre molto delicato per gli umori della piazza, ma in fondo questo vale anche a Napoli e ciò non ha impedito ai partenopei di vincere due degli ultimi tre scudetti. Dalla sosta sembra essere passata una vita per Antonio Conte, che si è rilanciato alla grande con la vittoria contro l’Atalanta in Serie A e il successo contro il Qarabag in Champions League.

Certo, per avere la conferma definitiva che il periodo difficile sia ormai alle spalle ci vorrebbe una risposta da grande squadra anche in un big-match di lusso in trasferta: l’occasione sarà offerta proprio dalla diretta Roma Napoli, staremo a vedere se una delle due troverà ulteriore slancio nell’inseguimento al sogno tricolore…

DIRETTA ROMA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV

Sarebbe meglio essere all’Olimpico, in alternativa la diretta Roma Napoli in tv sarà un’esclusiva Dazn, con le modalità ormai classiche per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

Gian Piero Gasperini arriva dall’Europa League, ma naturalmente oggi dovrebbe puntare sui suoi titolari di maggiore fiducia nelle probabili formazioni per la diretta Roma Napoli. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1 e davanti potremmo vedere capitan Pellegrini con Soulé a sostegno della prima punta Ferguson, in gol a Cremona. Cristante perno del centrocampo, in difesa il leader del reparto a tre è N’Dicka e naturalmente Svilar è un altro punto di forza per il Gasp.

Nel modulo 3-4-3 del Napoli di Antonio Conte ci dovrebbero invece essere solamente due dubbi: Beukema è comunque il favorito per completare la difesa con Rrahmani e Buongiorno davanti a Milinkovic-Savic. In mezzo al campo Lobotka e McTominay, sulle fasce Di Lorenzo e Olivera anche perché il grande ex Spinazzola non è ancora al top. Politano e Lang infine si giocano il posto per affiancare Hojlund e Neres in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Difficile sbilanciarsi su una partita del genere, le quote Snai sono equilibrate anche se il fattore campo potrebbe favorire leggermente i capitolini, con il segno 1 a 2,55 nel pronostico sulla diretta Roma Napoli. Un pareggio varrebbe 2,85, le differenze sono davvero minime e così ecco quota 3,15 in caso di un colpaccio partenopeo.