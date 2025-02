DIRETTA ROMA NAPOLI (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Una sfida sempre affascinante, ma che stavolta dovrebbe sorridere in modo netto agli ospiti, perché i numeri partenopei scintillano su quelli giallorossi verso la diretta Roma Napoli. Stagione complicata sotto ogni punto di vista per la Roma, che infatti ha appena 30 punti contro i 53 del Napoli: la differenza di rendimento più evidente è in difesa, dove gli azzurri vantano con 15 gol al passivo il miglior reparto del campionato, mentre i giallorossi hanno già 28 gol sul groppone. La Roma sta comunque risalendo sotto la guida di Claudio Ranieri, come confermano quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei giornate, nelle quali tuttavia Antonio Conte ha sempre vinto.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: pari nel derby di Milano! (2 febbraio 2025)

Anche il trend recente sorride quindi al Napoli, come d’altronde anche la vittoria casalinga per 1-0 al Maradona di domenica 24 novembre, con il gol del grande ex Romelu Lukaku. I numeri sono a senso unico, ma per scoprire quale sarà il verdetto della diretta Roma Napoli diamo la parola al campo, dopo la lettura delle formazioni ufficiali! ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, G. Mancini, Ndicka; Soulé, Manu Koné, Cristante, Pisilli, Angeliño; Shomurodov, El Shaarawy. Allenatore: Claudio Ranieri NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, R. Lukaku, David Neres. Allenatore: Antonio Conte (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Moviola Milan Inter, episodi e VAR/ Due gol annullati e un presunto tocco di mano: cos'è successo

DIRETTA ROMA NAPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV

Lo Stadio Olimpico della Capitale potrebbe non essere raggiungibile da tutti coloro che vogliono vedere la diretta Roma Napoli e l’alternativa è rappresentata dall’abbonamento al servizio in streaming garantito da DAZN.

ROMA NAPOLI, GIALLOROSSI ANCORA ATTARDATI

Posticipo serale di importanza notevole quello che si disputa con la diretta Roma Napoli di domenica 2 febbraio 2025 alle ore 20:45. Allo Stadio Olimpico i giallorossi faranno del loro meglio per uscire vittoriosi contro la capolista dopo essere tornati a vincere in trasferta lo scorso weekend battendo l’Udinese. I capitolini hanno ricominciato a districarsi con una certa abilità in campionato sotto la guida del tecnico Claudio Ranieri, da sempre tifosissimo di questo club, ed ora sono riusciti a raggiungere quota trenta punti per piazzarsi in nona posizione.

Diretta/ Milan Inter (risultato finale 1-1): due pali nerazzurri, poi De Vrij! (2 febbraio 2025)

La Roma proverà quindi a ottenere un altro importante successo per continuare a sognare un eventuale piazzamento nelle coppe europee, ora distante almeno sei lunghezze. Il Napoli punta invece a confermarsi in vetta alla classifica 2024/2025 sebbene l’ultima sconfitta risalga ai primi dello scorso mese di dicembre quando era stata battuta proprio da un’altra squadra della Capitale, ovvero la Lazio. Superate dall’inizio dell’anno solare sia la Fiorentina che l’Atalanta e di recente la Juventus, il tecnico degli azzurri Antonio Conte vuole continuare ad accompagnare i partenopei verso la conquista dello Scudetto appropriandosi di altri tre punti.

ROMA NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Roma Napoli non si segnalano particolari sorprese rispetto agli undici di partenza visti di recente per i giallorossi, che si presenteranno quindi usando il modulo 3-4-2-1 con Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino, Dybala, Pellegrini e Dovbyk. Detto delle scelte di mister Ranieri, anche il tecnico Conte punterà forte sul suo 4-3-3 con Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Spinazzola, Lobotka, Anguissa, McTominay, Politano, Lukaku e Neres dovendo sempre fare a meno dell’indisponibile Olivera.

DIRETTA ROMA NAPOLI, LE QUOTE

Si prospetta un duello piuttosto bilanciato quello in programma con la diretta Roma Napoli tenendo presente le quote proposte dai vari bookmakers. Ovviamente, guardando la classifica ed i risultati più recenti ottenuti, sono i partenopei i chiari favoriti per il pronostico finale con il 2 pagato a 2.35 mentre la situazione diventa più grigia se si valutano il possibile successo giallorosso ed il pareggio poichè sia l’1 che l’x vengono infatti quotati a 3.10 dando quindi ai capitolini le stesse chances di chiudere con un punto oppure zero in tasca al termine della contesa.