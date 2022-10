Diretta/ Roma Napoli streaming video tv: Spalletti chiede strada a Mou (Serie A)

DIRETTA ROMA NAPOLI: MOU PREPARA LE SUE MOSSE

Roma Napoli, in diretta domenica 23 ottobre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie A. Sfida stellare all’Olimpico tra il Napoli che comanda in solitudine la classifica della Serie A e la Roma quarta a sole 4 lunghezze dalla capolista. Le pur sofferte vittorie contro Lecce e Sampdoria sono state importantissime per i giallorossi per rilanciarsi in zona Champions e ora provare a insidiare il primato dei partenopei.

Il Napoli arriva lanciato da una striscia di 10 vittorie consecutive tra campionato e Champions League iniziata proprio allo stadio Olimpico di Roma col successo del 3 settembre scorso contro la Lazio. Nell’ultimo 3-2 contro il Bologna i partenopei hanno però mostrato un po’ di stanchezza da superare in un grande appuntamento come questo. Il 24 ottobre 2021 è terminato con un pari a reti bianche l’ultimo precedente nella Capitale tra le due squadre, il 21 marzo 2021 il Napoli ha vinto 0-2 per l’ultima volta in casa dei giallorossi che non battono i partenopei tra le mura amiche dal 2-1 del 2 novembre 2019.

COME VEDERE LA PARTITA ROMA NAPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Roma Napoli non sarà una di quelle che per questa 11^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Roma Napoli sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Roma Napoli, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.

