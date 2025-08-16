Diretta Roma Neom streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell'ultima amichevole estiva della squadra giallorossa

DIRETTA ROMA NEOM (RISULTATO 0-0): INIZIO PRIMO TEMPO

Inizia la sfida che vede scendere in campo Roma e Neom. Come facilmente prevedibile, la formazione giallorossa attacca sulla catena di sinistra. Angelino crosta al centro, ma la difesa libera senza troppi problemi. Lacazette sbaglia il passaggio con Ghilardi che chiude.

Ritmo alto a centrocampo con diversi tackle. Dybala calcia da fuori. Palla fuori, non un tiro irresistibile. Super parata di Svilar su Lacazette con un tiro forte sul primo palo. (Marco Genduso)

DIRETTA ROMA NEOM (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta Roma Neom sta finalmente per farci compagnia e allora bisogna tornare sulla storia legata alla squadra saudita, che è nata solo nel 2023 dopo che l’Al Suqoor è stato acquisito dal famoso fondo PIF, legato ad esempio anche al Newcastle. È una squadra che attualmente non ha una città: il nome Neom infatti deriva da un progetto in costruzione, la Saudi Vision 2030 sta costruendo una megalopoli sostenibile sul Mar Rosso ed è previsto anche che sorga uno stadio da 45000 posti, quello che appunto ospiterà le partite casalinghe del Neom, neopromosso nella Saudi Pro League con record di punti e vittorie.

Peccato che questo progetto sia lungi dall’essere concluso: servirà ancora qualche anno per questo, al momento dunque il Neom gioca le sue gare interne nella Città Sportiva Re Khalid a Tabuk. Particolare non indifferente, si trova a 150 Km dal luogo in cui sorgerà il nuovo insediamento; in patria e non solo comunque c’è curiosità nel vedere all’opera questa neopromossa che sta spingendo parecchio in sede di campagna acquisti, e un assaggio ce lo darà la squadra di Gian Piero Gasperini. Mettiamoci comodi allora, perché ci siamo davvero: la diretta Roma Neom sta finalmente per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA NEOM: ULTIMA AMICHEVOLE GIALLOROSSA!

La diretta Roma Neom rappresenta l’ultima amichevole estiva della squadra giallorossa: si gioca alle ore 17:00 di sabato 16 agosto 2025 presso il Benito Stirpe di Frosinone, avversaria una formazione della Saudi Pro League di cui parleremo perché la storia è curiosa, un test comunque importante la Roma.

La squadra di Gian Piero Gasperini tra alti e bassi si prepara all’imminente inizio del campionato: dopo la roboante sconfitta contro l’Aston Villa, i giallorossi hanno battuto l’Everton di misura e ancora una volta ha brillato Matias Soulé, che sembra poter essere centrale nel nuovo progetto della squadra.

Certo i riferimenti che arrivano dalle amichevoli possono lasciare il tempo che trovano e quello che è importante sarà farsi trovare pronti per la Serie A, ma intanto è giusto provare a studiare qualcosa di concreto rispetto a quello che si è visto fino a qui.

È una Roma che deve ancora assorbire tutti i dettemi di Gasperini, certamente diversi rispetto a quelli di Claudio Ranieri; una Roma che però grazie ai nuovi acquisti sembra poter migliorare, dunque non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta Roma Neom e intanto proviamo a ipotizzare un undici di partenza per l’amichevole.

COME VEDERE LA DIRETTA ROMA NEOM IN STREAMING VIDEO TV

Al momento non sono arrivate indicazioni circa una diretta Roma Neom, resta aperta la possibilità – da confermare – di seguire questa amichevole in diretta streaming video su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NEOM

Naturalmente anche per la diretta Roma Neom il modulo di Gasperini sarà il 3-4-2-1: da capire ovviamente come i giallorossi saranno in campo all’inizio, per ora come detto la certezza sembra essere Matias Soulé che contro l’Everton, oltre ad aver deciso la partita, ha giocato al fianco di Dovbyk e dunque in un 3-5-2. L’ucraino è apparso spento, quindi è possibile che contro il Neom il titolare sia Evan Ferguson; il modulo poi sarà variato o meno a seconda dei titolari alle spalle, per esempio El Shaarawy o Pisilli che possono fare i trequartisti piuttosto che Cristante e Manu Koné, uno dei due schierato ovviamente da mediano.

In cabina di regia El Aynaoui sembra potersi già prendere la Roma con qualità, sulle fasce laterali ecco Wesley che se la gioca con Rensch e un Angeliño che sembrava destinato alla partenza e invece ancora una volta potrebbe essere un titolare importante nello scacchiere tattico di Gasperini. Davanti a Svilar salgono le quotazioni di Ghilardi: il giovane arrivato dal Verona si candida per avere un’altra occasione in compagnia di Gianluca Mancini e uno tra Mario Hermoso, il cui futuro rimane tutto da valutare, e Zeki Celik.