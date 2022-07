Diretta/ Roma Nizza streaming video tv: la prima di Dybala (Amichevole)

DIRETTA ROMA NIZZA: DEBUTTA DYBALA?

Roma Nizza, in diretta sabato 23 luglio 2022 alle ore 20.00 presso l’Estadio Municipal di Albufeira sarà una sfida amichevole tra la formazione giallorossa e quella francese. Potrebbe essere la grande notte di Paulo Dybala, con la “Joya” argentina, acquisto che ha acceso le fantasie dei tifosi romanisti, che dovrebbe scendere in campo almeno a partita iniziata, dopo aver osservato dalla tribuna la precedente amichevole portoghese della Roma contro lo Sporting Lisbona.

Amichevole che i giallorossi hanno perso 2-3 in un match molto nervoso, contraddistinto anche da alcune mischie a centrocampo. Risse sfiorate con la tensione agonistica sempre alta per la squadra di José Mourinho che ora affronterà la formazione francese, che è apparsa però in difficoltà nelle ultime amichevoli contro Benfica e Fulham, perse incassando complessivamente 5 gol senza riuscire a segnarne alcuno.

DIRETTA ROMA NIZZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Nizza non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione, ma c’è una buona notizia per tutti i tifosi e appassionati: l’amichevole della squadra giallorossa sarà infatti trasmessa su DAZN, la piattaforma che è riservata agli abbonati e fornirà le immagini di questo test. La visione sarà ovviamente in diretta streaming video Roma Nizza, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NIZZA

Le probabili formazioni della diretta Roma Nizza, amichevole che andrà in scena all’Estadio Municipal di Albufeira. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Spinazzola, Matic, Cristante, Celik, Pellegrini, Abraham, Zaniolo. Risponderà il Nizza allenato da Lucien Favre con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Benitez, Bard, Dante, Todibo, Daniliuc, Kluivert, Thuram-Ulien, Rosario, Boudaoui, Delort, Gouiri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Nizza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Nizza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











