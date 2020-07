Diretta Roma Parma/ Streaming video DAZN: Fonseca non può più sbagliare (Serie A)

Roma Parma, che è in diretta dallo stadio Olimpico e si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 8 luglio, è valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Procede a grandi passi il torneo dopo il lockdown, ma questo periodo si sta rivelando assolutamente buio per i giallorossi: contro il Napoli è arrivata infatti la terza sconfitta consecutiva, con l’effetto di aver reso irraggiungibile il quarto posto (distante 15 punti) infrangendo il sogno di una qualificazione in Champions League, e mettendo addirittura a rischio il pass per l’Europa League. Serve immediatamente una scossa, perché le rivali dirette non stanno a guardare e perché questo sulla carta è uno spareggio o quasi: il Parma è lontano in classifica dopo aver perso in casa contro la Fiorentina, ma con una vittoria all’Olimpico potrebbe provare a riportarsi a contatto mettendo così pressione alla squadra di Paulo Fonseca. Non resta dunque che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà nella diretta di Roma Parma; intanto facciamo una rapida valutazione su quello che possiamo aspettarci in campo dal punto di vista delle scelte degli allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Parma sarà trasmessa sul canale DAZN1: l’appuntamento con questa sfida di Serie A è al numero 209 del decoder di Sky, infatti anche gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere alla partita del massimo campionato senza che siano clienti DAZN. Questi ultimi avranno la possibilità di seguire le immagini dallo stadio Olimpico in diretta streaming video, attivando la loro applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o in alternativa utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA

Buone notizie per Fonseca che in Roma Parma ritrova Perotti, ma perde Smalling uscito zoppicante domenica sera. Il tecnico potrebbe confermare la difesa a tre: Ibanez e Gianluca Mancini in questo senso farebbero compagnia a Federico Fazio davanti a Pau Lopez, mentre i due esterni giocherebbero sulla linea dei centrocampisti. Possibile che torni Bruno Peres a destra mentre sull’altro versante si posizionerà Kolarov; in cabina di regia Veretout, da verificare invece il ruolo di Cristante così come quello di Lorenzo Pellegrini, che nel 3-4-2-1 può affiancare uno tra Zaniolo, Carles Perez e Perotti (senza dimenticarsi di Mkhitaryan) a supporto di Dzeko. Nel Parma si rivede Hernani, pronto a riprendersi la maglia di playmaker: al fianco del brasiliano vanno verso la conferma Kucka e Kurtic, mentre in difesa Darmian e Gagliolo possono essere ancora i terzini (Laurini e Giuseppe Pezzella però non partono battuti) con Iacoponi e Bruno Alves a protezione del portiere Sepe. Pochi cambi per un Roberto D’Aversa che ha bisogno di una sterzata in termini di risultati; anche per questo in attacco si dovrebbe rivedere Cornelius dal primo minuto, con Kulusevski e Gervinho (grande ex della partita) a fargli compagnia.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i giallorossi a partire con i favori del pronostico in Roma Parma: lo ha stabilito anche l’agenzia Snai che ha assegnato un valore di 1,47 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica appunto la vittoria dei padroni di casa. Il segno X per il pareggio vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 4,50 volte l’importo della giocata, mentre il segno 2 per il successo ducale porta in dote 6,50 volte quanto puntato con questo bookmaker.



