Diretta Roma Parma/ Streaming video e tv: Ranieri ai saluti (Serie A)

Roma Parma, partita diretta dal signor Mazzoleni, vale per la 38^ e ultima giornata del campionato di Serie A 2018-2019: alle ore 20:30 di domenica 26 maggio i giallorossi vanno a caccia dell’ultimo obiettivo rimasto, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Nella partita che 18 anni fa aveva consegnato lo scudetto, la Roma vuole riscattare lo scialbo pareggio di Reggio Emilia ed è se non altro sicura dell’accesso in Europa League, ma per il quarto posto avrebbe bisogno di un mezzo miracolo: tradotto, una sconfitta congiunta di Atalanta, Inter e Milan per superare la Dea nella classifica avulsa, oppure l’aggancio a una delle due (con ko del Milan) ma una goleada per fare meglio nella differenza reti. La premessa è che la vittoria è l’unico risultato a disposizione di Claudio Ranieri e dei suoi; i tre punti, almeno sulla carta, non dovrebbero sfuggire visto che il Parma, battendo la Fiorentina domenica scorsa, si è aritmeticamente salvato con un turno di anticipo. Vedremo dunque se la festa di addio a Daniele De Rossi porterà in dote un regalo ulteriore; aspettando la diretta di Roma Parma possiamo anche analizzare al meglio le scelte dei due allenatori leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA

La grande domanda in Roma Parma è ovviamente relativa alla presenza di De Rossi: il capitano dovrebbe essere in campo per la sua ultima in giallorosso, affiancando Cristante nella mediana che proteggerà una difesa nella quale potrebbe tornare Manolas (insieme a Fazio) e Florenzi e Kolarov saranno i terzini. In porta andrà l’ex Mirante; Cengiz Under e Perotti si giocano la maglia sull’esterno (ma occhio a Justin Kluivert), Zaniolo è in competizione con Lorenzo Pellegrini e Pastore per agire alle spalle di Dzeko, a parte il bosniaco l’unico certo del posto nel reparto avanzato sembra essere El Shaarawy. Il Parma giocherà con il 3-5-2, ma la posizione di Gazzola e Dimarco sarà bassa ad aiutare costantemente Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo che si piazzano davanti a Sepe; a centrocampo dovrebbe tornare Scozzarella che sarà il playmaker stretto tra Kucka e Barillà, con Luca Rigoni che torna dalla squalifica ma ha un problema al ginocchio. Davanti si potrebbe vedere Biabiany, difficilmente invece ci sarà Inglese e allora Ceravolo e Sprocati sono comunque i favoriti, perchè l’ex Gervinho non è al top ma potrebbe comunque avere una passerella nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Roma Parma è una partita che, secondo l’agenzia di scommesse Snai, vede i giallorossi clamorosamente favoriti: è netta infatti la distanza tra l’eventualità della vittoria interna (1,21 volte la puntata sul segno 1) e quella del colpo ducale all’Olimpico, che vi permetterebbe di guadagnare la bellezza di 12,00 volte quanto investito. Per quanto riguarda l’ipotesi del pareggio, identificata dal segno X, la vostra vincita corrisponderebbe a 6,50 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.



