DIRETTA ROMA PARMA/ Video streaming tv: aria di derby per Fabio Liverani (Serie A)

DIRETTA ROMA PARMA: LIVERANI SOTTO AI RIFLETTORI

Non manca molto alla diretta di Roma Parma: sente aria di derby Fabio Liverani, che all’Olimpico è stato protagonista per cinque stagioni – vincendo una Coppa Italia – ma vestendo la maglia di una Lazio che era appena uscita dall’era Cragnotti, e che con tanta fatica stava provando a ricostruire. Erano anni che sorridevano alla Roma: Liverani, 165 partite in biancoceleste, ha per esempio vissuto il derby in cui Vincenzo Montella segnò quattro gol in faccia a un pilastro come Nesta e poi Francesco Totti fece il pallonetto a Peruzzi. Adesso allena il Parma, che aveva definito un cantiere aperto all’inizio del campionato: tra infortuni e prestazioni sotto le aspettative sta provando a condurlo verso una salvezza che sarà più complicata rispetto alle ultime due stagioni. Vola invece Paulo Fonseca: evidentemente le voci di un possibile esonero hanno esaltato l’allenatore portoghese, perché la sua Roma sta decisamente facendo bene praticando un calcio divertente, i nuovi acquisti si sono inseriti e la classifica è ottima, tanto da far sognare lo scudetto per quanto possa sembrare prematuro. Anche per questo motivo la partita di oggi potrebbe essere più importante di quanto sembri… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA PARMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Parma sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

ROMA PARMA: TANTE ASSENZE IN DIFESA!

Roma Parma, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale, si gioca alle ore 15.00 di questo pomeriggio, domenica 22 novembre 2020, per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020-2021, di cui costituisce uno degli appuntamenti più attesi. La diretta di Roma Parma chiamerà infatti i giallorossi di Paulo Fonseca alla ripartenza sulla scia degli ottimi risultati ottenuti appena prima della sosta, della quale alla Roma avrebbero fatto a meno dopo tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, l’ultima delle quali in casa del Genoa con Mkhitaryan mattatore per salire a quota 14 punti in classifica e cominciare a coltivare obiettivi anche più ambiziosi del quarto posto finale. Di certo la Roma è sulla carta favorita oggi contro il Parma di Fabio Liverani, che prima della sosta aveva raccolto un insipido pareggio con la Fiorentina e naviga a quota 6 punti, fra coloro che devono pensare per prima cosa a salvarsi. Tutto andrà secondo logica o saranno possibili sorprese?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA

Nelle probabili formazioni di Roma Parma possiamo annotare che Mirante dovrebbe tornare titolare tra i pali della porta giallorossa e che Paulo Fonseca potrebbe puntare su Mkhitaryan come punto di riferimento offensivo dopo la tripletta a Marassi, con Pedro che è ormai un’altra certezza della Roma in attacco. A centrocampo Cristante potrebbe trovare posto al fianco di Veretout, in difesa infine ci aspettiamo il terzetto composto da Smalling, Ibanez e Mancini. Il Parma risponderà con il grande ex Gervinho, affiancato da uno tra Karamoh e Inglese più Kucka, che sarà invece il trequartista. Grassi potrebbe essere ancora titolare a centrocampo con Hernani e Kurtic, in difesa infine doppio ballottaggio Osorio-Iacoponi e Pezzella-Laurini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Roma Parma secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I giallorossi sono largamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,50, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria da parte del Parma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA