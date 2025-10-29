Diretta Roma Parma streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la nona giornata di Serie A.

DIRETTA ROMA PARMA (RISULTATO 2-1): FINE SECONDO TEMPO

La sbloccala Roma con Hermoso di testa. Suzuki nel calcio d’angolo si scontra con Delprato e l’ex Atletico Madrid non sbaglia con un facile colpo di testa battendo nel duello Bernabè. Triplo cambio per il Parma con Djuric, Almqvist e Cremaschi per Bernabè, Pellegrino e Estevez.

Miracolo di Svilar su Sorensen con la solita parata che alza il pallone sopra la traversa. In rete Dovbyk che sfrutta un rimpallo all’interno dell’area di rigore e trafigge Suzuki con un tiro velenoso. Accorcia le distanze il Parma con la spaccata di Circati che batte Svilar. (Marco Genduso)

DIRETTA ROMA PARMA (RISULTATO 0-0): SECONDO TEMPO

Le squadre escono dall’intervallo, ricomincia il secondo tempo di Roma Parma. Fuori Bailey per El Aynaoui. Sorensen e Pellegrino creano l’occasione per colpire dalle parti di Svilar ma il tiro del primo è decisamente troppo debole. Soulè e Dybala dialogano bene con il secondo che calcia centralmente su Suzuki che mette una pezza.

Corner con Dybala che pesca i compagni: palla a rimorchio e Kone che calcia malamente sul fondo. Cristante non serve il compagno e va verso la porta calciando fuori. (Marco Genduso)

DIRETTA ROMA PARMA (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Calcio di punizione per il Parma con Bernabè che sfida Svilar. Calcia lo spagnolo ma la palla termina fuori di molto con Svilar che non accenna il tuffo. Roma confusionaria con Dybala e Soulè che non riescono a dialogare bene. Estevez ferma Dybala quasi all’interno dell’area di rigore. Crossa Wesley con il Parma che allontana. Parma pericoloso con Pellegrino che scappa bene sulla sinistra servendo Ordonez con la bella parata di Svilar. Nella respinta Bernabè calcia fuori con la palla deviata e in corner.

Colpo di testa di Pellegrino che termina alto non di molto. Occasionissima Roma con Bailey sul passaggio di Mancini. Fuorigioco. La sblocca Soulè che approfitta di una palla centrale in area di rigore e calcia di prima intenzione. Il VAR annulla per fuorigioco di Celik. (Marco Genduso)

DIRETTA ROMA PARMA (RISULTATO 0-0): INIZIO PRIMO TEMPO

Inizia la sfida tra Roma e Parma. Subito brutte notizie per la Roma di Gasperini con Ferguson che lascia il campo dopo appena 5 minuti di gioco per un colpo al tendine di achille. Dentro Bailey che si posiziona accanto a Soulè e Dybala. Si accentra Wesley e calcia con forza sul primo palo ma ecco Suzuki che blocca senza troppi problemi. Bailey prova a sfondare sulla destra ma niente da fare, chiude il Parma.

Mancini in duello su Cutrone ha la meglio e non fa passare l’ex Milan. Poche emozioni in questi primi 20 minuti di gioco. (Marco Genduso)

DIRETTA ROMA PARMA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Roma Parma? Facciamo un passo verso le statistiche pre match che ci accompegneranno fino al fischio iniziale dell’arbitro, in maniera tale da avere la visione più chiara possibile su quello che osserveremo sul campo una volta iniziata la partita. La Roma arriva da un periodo di solidità: 62% di possesso medio, 2,0 xG, 1,8 xA, e una delle migliori difese della Serie A per tiri concessi (3,1 nello specchio a gara). Il 69% delle azioni pericolose nasce da fraseggio centrale, con un baricentro medio di 46 metri.

Il Parma si conferma una delle rivelazioni stagionali: 52% di possesso, 1,7 xG, e un’ottima capacità di attacco diretto (42% dei gol da azioni verticali). È anche tra le squadre più efficaci nei finali (47% delle reti dopo il 70’). Roma più disciplinata (2,1 gialli a gara), Parma più aggressivo (16,5 falli medi). Sul piano fisico, equilibrio (10,6 km per giocatore), ma i ducali pressano di più (13,2 recuperi offensivi contro 9,4).

Ci sarà da divertirsi non c’è dubbio, adesso via al commento live della diretta di Roma Parma, si parte! ROMA (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gianpiero Gasperini. PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Ordonez, Bernabé, Sorensen, Estevez; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta. (agg. Gianmarco Mannara)

GRAN MOMENTO PER GASPERINI

La diretta Roma Parma ci conduce per mano a una partita davvero molto interessante, che si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 29 ottobre per la nona giornata di Serie A 2025-2026: sa bene Gian Piero Gasperini che i turni infrasettimanali possono essere particolarmente insidiosi, ma intanto la sua Roma sta facendo bene.

Nuovamente prima in classifica dopo aver battuto il Sassuolo, è una squadra che segna molto poco ma concede ancora meno: fare gol ai giallorossi si sta rivelando un’impresa titanica, e spesso e volentieri le difese vincono i campionati dunque Gasperini è sulla buona strada, e oggi può provare a confermarsi.

Di fronte avrà un Parma che in qualche modo sta provando a tenersi fuori dai guai: i ducali hanno vinto fin qui una sola partita, ma batterli è complicato e infatti anche lo spumeggiante Como ha rimbalzato sul muro gialloblu, che ha conquistato un punto davvero prezioso in ottica salvezza.

Ovviamente per Cuesta le cose sono molto più complicate nella diretta Roma Parma, ma bisognerà vedere quello che ci dirà il campo; per il momento proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni Roma Parma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA

Ci sarà turnover da parte di Gasperini nella diretta Roma Parma? La soluzione del tecnico piemontese potrebbe essere quella di Dybala centravanti tattico, in questo modo avremmo Lorenzo Pellegrini ad affiancare Soulé ma resta in piedi anche l’opzione con Dovbyk da prima punta e magari la Joya in panchina, a centrocampo invece Cristante e Manu Koné sono sempre nettamente favoriti, a sinistra Tsimikas per necessità e a destra Wesley si gioca il posto con Rensch, così come Celik con Hermoso in una difesa completata da Gianluca Mancini e N’Dicka, ovviamente a protezione di Svilar.

Anche nel Parma c’è qualche ballottaggio aperto, ad esempio in mezzo con Estevez che può far rifiatare Bernabè; Mandela Keita come sempre fa il frangiflutti e Oliver Sorensen è l’altra mezzala, Britschgi potrebbe essere proposto a sinistra perché sull’altro versante giocherebbe Lovik, in difesa Delprato, Circati e Valenti (o Troilo) si piazzano davanti a Suzuki, per quanto riguarda invece il tandem offensivo non dovrebbero esserci dubbi da parte dell’allenatore spagnolo, Matéo Pellegrino rimane imprescindibile e al suo fianco viene riproposto Cutrone, che però deve sicuramente salire di colpi.

ROMA PARMA: QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le stime della Sisal, agenzia che prendiamo in esame per il pronostico sulla diretta Roma Parma, i giallorossi sono inevitabilmente favoriti: ha un valore pari a 1,50 volte la vostra giocata il segno 1 per la sua vittoria, in contrapposizione con la quota da ben 7,50 volte la posta in palio che accompagna il segno 2 per il successo dei ducali. Infine l’X che corrisponde a 4,00 volte l’importo messo sul piatto.