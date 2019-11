Diretta Roma Pesaro/ Streaming video Rai: ottima occasione per Bucchi (basket A1)

Roma Pesaro, che si gioca in diretta dal Palazzo dello Sport, chiude il programma della nona giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020: squadre in campo alle ore 20:45 di domenica 17 novembre. Il posticipo serale sulla carta sarebbe una sfida per la salvezza, ma la Virtus sta compiendo un importante salto di qualità e domenica scorsa è andata a vincere in volata al PalaBancoDesio, battendo Cantù e posizionandosi sostanzialmente in zona playoff al netto di una classifica ancora corta e incerta. La situazione della Vuelle è disperata: unica squadra ancora senza vittorie in campionato, la Carpegna Prosciutto non può più perdere tempo: anche nelle ultime stagioni aveva sempre lottato in fondo alla classifica ma se non altro era partita meglio, e in più quest’anno le retrocessioni sono due. Non resta allora che vedere come andranno le cose nella diretta di Roma Pesaro; aspettando la palla a due della partita possiamo sicuramente analizzare alcuni dei temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Pesaro sarà trasmessa da Rai Sport e Rai Sport + (numeri 57 e 58 del telecomando) e dunque in chiaro per tutti, così come sul portale www.raiplay.it visitabile con PC, tablet e smartphone. Ovviamente, resta valida l’alternativa della piattaforma Eurosport Player che, come sappiamo, fornisce ai suoi abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A1 (e non solo) tramite il servizio di diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili, come la classifica del campionato ma anche il tabellino play-by-play e le statistiche di squadre e giocatori. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ROMA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Una sfida interessante questa Roma Pesaro: altra occasione per la Vuelle di cancellare quello zero in classifica, ma il modo in cui gli adriatici hanno perso in casa contro Trento ci ha detto di una squadra che in questo momento deve anche fare i conti con una difficile situazione psicologica, perché naturalmente quando si apre una striscia negativa è complesso tornare a vedere il bicchiere mezzo pieno. Vola invece la Virtus, che finalmenteè tornata in Serie A1 e ha già fatto vedere di poter lottare per i playoff: va dato merito a un allenatore esperto come Piero Bucchi, ma anche alla società che ha confermato le sue ambizioni costruendo un roster di buon livello impreziosito con alcuni pezzi da novanta. Tecnicamente in pochi possono permettersi un asse playmaker-centro formato da Jerome Dyson e Davon Jefferson; ora sarà interessante stabilire se Roma farà valere i favori del pronostico e si prenderà una vittoria casalinga che migliorerebbe ancor più la sua classifica.



