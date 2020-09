Diretta Roma Pesaro/ Streaming video tv: la Vuelle sogna la Final Four (Supercoppa)

Roma Pesaro, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Guido Federico Di Francesco e Sergio Noce, si gioca per la quarta giornata nel gruppo D della Supercoppa Italiana 2020 di basket: squadre in campo alle ore 21:00 di giovedì 10 settembre, sul neutro del Geovillage di Olbia. Sono passati solo tre giorni da quando la Vuelle ha rifilato 44 punti alla Virtus, scoprendo nuovamente i tanti limiti che la squadra della capitale presenta all’avvio della stagione; seconda batosta subita dagli uomini di Piero Bucchi dopo il rovescio incassato da Sassari, ma si pensava che la Carpegna Prosciutto fosse avversaria maggiormente alla portata. Invece gli adriatici in questo momento giocano addirittura per qualificarsi alla Final Four di Supercoppa; dovranno sperare in un passo falso di Sassari che, con la vittoria al fotofinish su Brindisi, ha mantenuto la prima posizione in classifica ma potrebbe sempre cadere lasciando strada ad altre. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Roma Pesaro, ma intanto aspettandone la palla a due possiamo fare qualche valutazione sui temi principali.

DIRETTA ROMA PESARO IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Pesaro non sarà disponibile: la Supercoppa Italiana 2020 di basket è una prerogativa della piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le partite del torneo in diretta streaming video. Dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alle immagini; ricordiamo anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play o le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA ROMA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Poche ore a Roma Pesaro: abbiamo detto che ne sono passate 72 dal 104-60 con cui la Vuelle ha schiantato la Virtus, ma sono anche trascorsi circa 6 mesi dalla conclusione forzata dell’ultimo campionato di Serie A1. Gli adriatici l’avevano chiuso con una sola vittoria, destinati alla retrocessione: a permettere loro di restare nel massimo campionato di basket è stata la mancata iscrizione di Pistoia. Così la Vuelle si è rimboccata le maniche, ha affidato la panchina a una vecchia volpe come Jasmin Repesa e puntato su veterani come Ariel Filloy e Carlos Delfino per tirare il gruppo: la formula per il momento sembra funzionare, Pesaro in tre partite di Supercoppa ha già vinto più di quanto avesse fatto nella Serie A1 2019-2020.

Dall’altra parte c’è una Roma che ha iniziato malissimo: Piero Bucchi, sempre che sia confermato in panchina, dovrà lavorare alacremente per far sbocciare un roster che allo stato attuale appare male amalgamato e con tanti difetti strutturali, nel quale nessuno è ancora riuscito ad elevarsi per prendere la squadra dal punto di vista della leadership. A breve termine si punterà a vincere almeno una partita di Supercoppa, nel medio-lungo periodo le cose potrebbero anche complicarsi… sia come sia, vedremo intanto come andrà questa sera.



