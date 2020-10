Diretta Roma Pesaro/ Streaming video tv: Virtus in crisi (basket Serie A)

DIRETTA ROMA PESARO: BUCCHI VUOLE UNA REAZIONE!

Roma Pesaro, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Guido Federico Di Francesco e Martino Galasso, è in programma presso il Palazzo dello Sport della Capitale alle ore 18.00 di oggi, domenica 25 ottobre 2020, per la quinta giornata della Serie A di basket. Ci avviciniamo alla diretta di Roma Pesaro dovendo osservare che l’inizio di stagione è stato davvero difficile per una Virtus Roma in grande crisi, mentre la Carpegna Prosciutto Pesaro sta facendo meglio rispetto alla passata stagione, quando la sospensione per il Coronavirus “salvò” Pesaro da una retrocessione che sembrava ormai praticamente certa. In Supercoppa Italiana si è notata questa differenza, con i marchigiani eccellenti protagonisti della manifestazione e la Virtus Roma invece triste fanalino di coda, mentre a dire il vero in campionato finora le due squadre hanno raccolto una sola vittoria a testa, di conseguenza la situazione di Roma e Pesaro è simile e potremmo già parlare di sfida salvezza.

DIRETTA ROMA PESARO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Pesaro non sarà garantita, tuttavia anche questa partita come tutte quelle del campionato di basket sarà visibile in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ormai punto di riferimento per tifosi ed appassionati. Per chi non fosse abbonato, i riferimenti saranno naturalmente il sito della Lega Basket con il tabellino live score e anche siti e social ufficiali delle due società.

DIRETTA ROMA PESARO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Roma Pesaro, abbiamo dunque capito che questo potrebbe già essere un match salvezza tra due squadre che hanno la permanenza in Serie A come principale obiettivo stagionale. La crisi della Virtus Roma era esplosa già in Supercoppa Italiana, poi la bella vittoria contro la Fortitudo Bologna era stato un grande guizzo rimasto però isolato, come ha confermato la netta sconfitta di domenica scorsa contro un’Olimpia Milano che ha vinto 93-71 nonostante un ampio turnover nella squadra di Ettore Messina. Oggi contro Pesaro sarebbe davvero fondamentale tornare alla vittoria, ma i marchigiani avranno il medesimo obiettivo. Vero che Pesaro sta molto meglio rispetto a un anno fa, ma la situazione è comunque critica e la sconfitta casalinga di settimana scorsa contro Trento ha chiarito che la salvezza dovrà essere l’obiettivo fondamentale della Carpegna Prosciutto.

