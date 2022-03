Diretta/ Roma Pescara streaming video tv: testacoda al Tre Fontane (Primavera)

DIRETTA ROMA PESCARA PRIMAVERA: DE ROSSI VUOLE TORNARE A VINCERE E CONVINCERE!

Tutto pronto per Roma Pescara, in diretta sabato 5 marzo 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Tre Fontane di Roma, zona Eur, sfida valevole per la 22esima giornata del campionato Primavera 1. Una gara importante per entrambe le formazioni, a caccia dei tre punti dopo le debacle subite nell’ultimo turno del campionato. E sarà un vero e proprio testacoda: di fronte avremo la prima della classe e la formazione fanalino di coda.

Entriamo ora nel dettaglio di questa diretta Roma Pescara e conosciamo il rendimento delle due compagini. Partiamo con i padroni di casa, allenati da mister De Rossi. I giallorossi sono in vetta alla classifica con 45 punti, frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte: +7 sulla seconda della classe, il Cagliari, e addirittura +9 sulla terza, ovvero la Sampdoria. Come dicevamo, la Roma però arriva a questo appuntamento da una sconfitta: pesantissimo 3-0 in trasferta contro l’Hellas Verona, reti di Bosilj, Bragantini e Florio. Situazione disastrosa invece per il Pescara, ultimo in classifica con appena 8 punti: fin qui 2 vittorie, 2 pareggi e 16 sconfitte. Il terz’ultimo posto, detenuto dal Lecce e valido per i playout, dista 13 punti, mentre la salvezza diretta è lontana 16 punti. Nell’ultimo turno di campionato i biancazzurri sono stati sconfitti dal Torino di Coppitelli per 1-0: rete siglata dall’ex Inter Akhalaia.

DIRETTA ROMA PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Pescara Primavera sarà disponibile in chiaro su Solo Calcio, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PESCARA PRIMAVERA

Dopo aver presentato la sfida, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Roma Pescara Primavera, match che andrà in scena allo Stadio Tre Fontane della Capitale, zona EUR. Non è ancora chiaro chi avrà a disposizione mister De Rossi, considerando le difficoltà di organico della prima squadra di Josè Mourinho, che nelle ultime settimane ha “scippato” diversi elementi come Zalewski, Bove e Volpato. Giallorossi in campo con il solito 4-3-3, ormai marchio di fabbrica della Lupa: Mastrantonio; Tripi, Falasca, Ndiaye, Rocchetti; Pagano, Di Bartolo, Louakima; Faticanti, Cassano, Satriano. Possibile spazio per Missori e Zajsek. Passiamo adesso al Pescara, anche gli abruzzesi proporranno il 4-3-3 di zemaniana memoria: Servalli; Kuqi, Colazzilli, Postiglione, Scipione; Madonna, Scipioni, Mehic; Stampella, Salvatore, Mehic.

