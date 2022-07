Diretta Roma Portimonense/ Streaming video Dazn: terza amichevole per Mourinho

DIRETTA ROMA PORTIMONENSE: ZANIOLO ANCORA PROTAGONISTA?

Roma Portimonense, in diretta alle ore 20.00 italiane (le 19.00 locali) di questa sera, sabato 16 luglio 2022, si gioca nel corso del ritiro estivo che la Roma sta vivendo a “casa” del suo allenatore José Mourinho e sarà già la terza amichevole stagionale per i giallorossi detentori della Conference League. Sabato scorso, ancora a Trigoria, c’era stato il piccolo derby contro il Trastevere con vittoria per 5-0, poi ecco il trasferimento in Portogallo e la prima amichevole di un certo livello contro gli inglesi del Sunderland, con la buona notizia di una nuova vittoria per 2-0.

Le indicazioni che potranno emergere dalla diretta di Roma Portimonense saranno di buon livello, trattandosi di un match contro una avversaria che milita nella Serie A portoghese, anche se in posizioni di rincalzo. Potremmo definirla un gradino sotto rispetto al Sunderland, ma naturalmente tutto questo a metà luglio ha importanza relativa. Conta mettere minuti nelle gambe e avere occasione di giocare e magari sperimentare qualcosa nuovo verso un campionato in cui la Roma dovrà fare meglio rispetto al precedente. Che cosa ci dirà la diretta di Roma Portimonense?

DIRETTA ROMA PORTIMONENSE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Roma Portimonense non sarà garantita, tuttavia questa partita amichevole sarà trasmessa in diretta streaming video dalla piattaforma DAZN, dunque secondo le modalità che ormai conosciamo molto bene dal campionato, con la dovuta avvertenza che sarà riservata ai soli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PORTIMONENSE

Le probabili formazioni della diretta Roma Portimonense potrebbero ricalcare quelle di mercoledì contro il Sunderland, anche se è altrettanto nomale ipotizzare che ci possano essere almeno alcune novità. Con tutti i rischi del caso parlando di una amichevole di metà luglio, disegniamo comunque la Roma per la terza uscita nell’estate 2022 con un possibile modulo 3-5-2.

In porta potrebbe esserci il nuovo acquisto serbo Svilar; davanti a lui i tre difensori Ibanez, Smalling e Kumbulla; centrocampo a cinque che potrebbe vedere in azione dal primo minuto Karsdorp, Matic, Veretout, Perez e Zalewski, infine in attacco El Shaarawy e Shomurodov potrebbero formare la coppia titolare, ma sono naturalmente possibili varie soluzioni.











