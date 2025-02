DIRETTA ROMA PORTO (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Roma Porto sta per farci compagnia: la partita di andata è stata caratterizzata dalle polemiche di Claudio Ranieri per l’operato dell’arbitro tedesco Tobias Stieler, e questo ovviamente ha fatto tornare alla mente quella partita che, sempre al Do Dragao, la Roma aveva perso nel marzo 2019 venendo eliminata agli ottavi di Champions League. Eusebio Di Francesco sarebbe stato esonerato in virtù di quel ko, in quel caso più che Cuneit Cakir a far discutere era stato l’operato del Var: i gol di Tiquinho Soares, Daniele De Rossi (rigore) e Moussa Marega avevano replicato il risultato dell’Olimpico e si era andati ai supplementari. Qui il Porto si era visto assegnare un rigore dubbio per fallo di Alessandro Florenzi su Fernando Andrade, Alex Telles aveva firmato il 3-1 e poi il Var non aveva portato al penalty per un contatto tra Marega e Patrik Schick.

Roma si qualifica agli ottavi se.../ Europa League, i risultati utili contro il Porto (20 febbraio 2025)

Sarebbe stato il gol della qualificazione per la Roma, ma era andata diversamente: stasera arriverà una sorta di rivincita? Vediamo: ecco le formazioni ufficiali, finalmente è tutto pronto e la diretta Roma Porto sta davvero per cominciare! ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, G. Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Manu Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Lo. Pellegrini; Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri PORTO (3-4-3): Diogo Costa; Tiago Djaló, N. Pérez, Otavio; Joao Mario, Eustaquio, Varela, Francisco Moura; Pepê, Omorodion, Fabio Vieira. Allenatore: Martin Anselmi (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Porto Roma (risultato finale 1-1): espulso Cristante! (Europa League, 13 febbraio 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA ROMA PORTO: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Puoi vedere in streaming su Now Tv se sei abbonato a Now oppure su Sky Go se sei iscritto a Sky la diretta Roma Porto. Un’altra soluzione per prendere visione del match sarà sfruttare il televisore di casa dato che sarà trasmessa infatti anche sul canale Sky Sport 1 e Sky Sport 252.

ROMA PORTO, LA QUALIFICAZIONE E’ IN BILICO

In campo giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 18:45 per la diretta Roma Porto. Presso lo Stadio Olimpico della Capitale i giallorossi si giocano l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League nella sfida di ritorno dei playoff contro i portoghesi dopo che la sfida d’andata si era conclusa con un semplice pareggio per 1 a 1. Non è un segreto che mister Ranieri non sia rimasto soddisfatto dell’arbitraggio tenuto dal direttore di gara una settimana fa e ci si augura quindi che le decisioni arbitrali non condizionino questo impegno e la qualificazione al turno successivo della competizione per entrambe le compagini.

Diretta/ Lazio Porto (risultato finale 2-1): la decide Pedro al 93'! (7 novembre 2024)

I padroni di casa arrivano dalla vittoria esterna conquistata di misura sul campo del Parma, sconfitta questa che è costata la panchina a mister Pecchia venendo infatti sostituito dal tecnico Chivu alla guida dei gialloblu. Anche i biancoblu però hanno vinto nel weekend lontano da casa e sempre per uno a zero contro la Farense e non hanno alcuna intenzione di arrendersi, puntando anzi a proseguire il loro cammino anche nella coppe europee. Se da un lato il Porto è terzo nel suo campionato, e quindi in piena corsa per tornare a giocare questo torneo anche il prossimo anno, la Roma deve invece darsi ancora parecchio da fare per risalire dalla nona posizione.

DIRETTA ROMA PORTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci si attende l’utilizzo del 3-5-2 con Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Celik, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino, Dybala e Dovbyk per i padroni di casa dalle probabili formazioni della diretta Roma Porto. Mister Ranieri dovrà rinunciare agli squalificati Saelemaekers e Cristante mentre non è ancora sicuro di poter contare su Rensch. Il tecnico Anselmi invece, non potendo schierare gli indisponibili Marcano, Sousa e Grujic, dovrebbe adottare come soluzione uno speculare modulo 3-5-2 con Diogo Costa, Pedro, Perez, Djalo, Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora, Pepe e Omorodion.

DIRETTA ROMA PORTO, LE QUOTE

I bookmakers sembrano indicare un favorito per l’esito finale della diretta Roma Porto attraverso le quote fornite in settimana. Secondo Snai infatti i capitolini partono da una posizione priviligiata considerando che il loro successo, e quindi l’1, viene quotato a 1.75. I lusitani dovrebbero invece avere decisamente meno chances di uscire vincitori dalla Capitale guardando al 2 pagato a 4.50 mentre non è da escludere che i tempi regolamentari possano terminare con un altro pareggio, visto l’x a 3.60.