Diretta Roma Pro Calcio Tor Sapienza/ Streaming video: prima giallorossa (amichevole)

Roma Pro Calcio Tor Sapienza è l’amichevole con la quale, giovedì 18 luglio alle ore 17:30, rappresenta la prima amichevole della formazione giallorossa in un’estate che ancora una volta segna una rivoluzione all’interno della società. Il nuovo allenatore Paulo Fonseca presenta in campo la sua prima formazione, anche se naturalmente si tratta di un impegno poco probante nei suoi termini: si gioca a Trigoria contro una squadra che rappresenta uno dei quartieri della capitale, e che nell’annata che va a cominciare giocherà in Serie D avendo conquistato una storica promozione. Sarà l’occasione per dare uno sguardo ai nuovi giallorossi che nel frattempo stanno ancora operando in sede di calciomercato, per vedere all’opera i nuovi acquisti e valutare, da parte dell’allenatore, in che modo schierare al meglio gli undici giocatori. Aspettando allora la diretta di Roma Pro Calcio Tor Sapienza, valutiamo quali potrebbero essere le scelte di Fonseca in termini di probabili formazioni, tenendo conto del fatto che ci sarà sicuramente un ampio turnover nel secondo tempo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Pro Calcio Tor Sapienza, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa su Roma TV: trovate questo canale al numero 213 del bouquet Sky e per assistere alle immagini servirà l’abbonamento al pacchetto Calcio della televisione satellitare. In alternativa i clienti Sky potranno seguire l’amichevole anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PRO CALCIO TOR SAPIENZA

Roma Pro Calcio Tor Sapienza potrebbe essere affrontata con il 4-2-3-1: in porta il nuovo arrivato Pau Lopez con una coppia centrale al momento formata da Fazio e Capradossi (o Juan Jesus), sulle corsie Spinazzola giocherà a sinistra alternandosi con Kolarov mentre dall’altra parte vedremo Florenzi e Karsdorp, con Santon “jolly” perchè in grado di percorrere entrambe le fasce. A centrocampo, l’ideale cerniera potrebbe contare su Amadou Diawara con uno tra Cristante e Nzonzi; l’ex Atalanta può fare un passo avanti come Lorenzo Pellegrini e agire sulla trequarti, sugli esterni possibilità per Zaniolo e Perotti ma Fonseca valuterà anche il rientrante Verde, Cengiz Under e ovviamente Justin Kluivert. Con Dzeko in partenza (è sempre viva la trattativa con l’Inter), la prima punta potrebbe essere Schick ma il bosniaco potrebbe comunque avere uno spezzone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA