DIRETTA/ Roma Real Sociedad video streaming tv: Mou all’attacco! (Europa League)

Roma Real Sociedad, in diretta alle ore 18.45 di giovedì 9 marzo 2023 allo stadio “Olimpico” di Roma, è una gara valida per gli ottavi di finale di andata di Europa League. I giallorossi arrivano a questa sfida dopo che nello spareggio dello scorso mese hanno avuto la meglio sugli austriaci del Salisburgo (sconfitta in trasferta per 1-0 e vittoria casalinga per 2-0), gli spagnoli invece si sono qualificati grazie al primo posto ottenuto nel girone E con 15 punti.

Ma in campionato l’undici di Alguacil non vive un momento particolarmente felice e, infatti, la vittoria manca da bene quattro turni.

ROMA REAL SOCIEDAD STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Real Sociedad sarà visibile su Sky Sport Uno, canale 201 del decoder e 472-282 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252) con diretta a partire dalle ore 18.40. Ricordiamo che l’incontro europeo si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare di Europa League e di Conference League in contemporanea.

L’incontro dello stadio Olimpico sarà visibile in diretta anche su DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Stefano Borghi e il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

ROMA REAL SOCIEDAD: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Roma Real Sociedad. Partiamo dai padroni di casa dove in difesa dovrebbero agire Mancini, Smalling e Kumbulla che si candida a sostituire lo squalificato Ibañez.

A centrocampo possibile riconferma perla consolidata coppia Matic-Cristante, con Karsdorp sulla fascia destra, favorito su Celik e Zalewski, e con Spinazzola a sinistra. In avanti ci sarà Paulo Dybala affiancato da capitan Pellegrini, i due agiranno alle spalle di Tammy Abraham. Per gli spagnoli, invece, sono due gli indisponibili: Elustondo e Sadiq. Mister Alguacil proporrà Oyarzabal e Fernandez in avanti supportati da Kubo. A centrocampo nel 4-3-1-2 spazio a Mendez, Merino e Zubimendi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Roma Real Sociedad. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.15, il pareggio è dato a 3.20 mentre la vittoria ospite paga 3.60 volte la posta.

