Diretta Roma Roma City streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole (oggi 4 settembre 2025)

DIRETTA ROMA ROMA CITY (RISULTATO 2-0): DUE GOL GIALLOROSSI

Roma Roma City 2-0: Gian Piero Gasperini parte con il solito 3-4-2-1 e una squadra non troppo dissimile da quella titolare. Tra le principali novità, il ritorno di Lorenzo Pellegrini e Matias Soulé spostato sull’esterno sinistro, con Angeliño che scala in difesa (con Ghilardi e Mario Hermoso) e Baldanzi ad accompagnare Dybala sulla trequarti. Il primo gol della partita lo segna al minuto 11 Lorenzo Paratici: il sedicenne, che gioca sotto età nella Roma Primavera, recupera il pallone sradicandolo dai piedi di un avversario ed entrato in area di rigore batte il portiere mandandolo dall’altra parte.

Calciomercato Roma News/ L’ultimo regalo è Pessina, si aspetta l’arrivo di Gimenez (1 settembre 2025)

Poco dopo ci prova Dybala ben servito dallo stesso Paratici, ma in questa occasione Santi, il portiere del Roma City, para la conclusione dal limite dell’argentino. Al 20’ minuto arriva invece il raddoppio, firmato Tommaso Baldanzi: bella conclusione mancina dell’ex Empoli, con il pallone che prima di infilarsi dentro la porta del Roma City tocca anche il palo a testimoniarne la precisione. Tra le note negative, almeno per il momento, un Hermoso poco concentrato che prima del secondo gol ha gestito male due possessi, Ghilardi e Pellegrini ci hanno messo un pezza. Ora vedremo come procederà questa amichevole… (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato Roma news/ Pinamonti per rinforzare l'attacco. Soulé, no a Premier e Dortmund (31 agosto 2025)

ROMA ROMA CITY IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà modo di seguire la diretta Roma Roma City in tv, nemmeno sotto forma di diretta streaming video, anzi segnaliamo che l’accesso a Trigoria sarà riservato esclusivamente a giornalisti e fotografi.

ROMA ROMA CITY (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende il via la diretta Roma Roma City: un’amichevole che naturalmente vale in maniera relativa, intanto perché si incastra nella sosta per le nazionali e dunque con una rosa giallorossa che non può essere al completo per i vari impegni, poi perché come già detto si tratta di un test contro un’avversaria che milita nel campionato di Eccellenza e dunque sarà più che altro, con tutto il rispetto dovuto a questa realtà, una sorta di sparring partner per gli uomini di Gian Piero Gasperini. Ad ogni modo possiamo ricordare che il Roma City l’anno scorso ha giocato in Serie D; precisamente, era nel girone F poi vinto dalla Sambenedettese.

DIRETTA/ Pisa Roma (risultato finale 0-1): decide il gol di Soulé! (Serie A, oggi 30 agosto 2025)

Con 35 punti in 34 giornate ha dovuto giocare il playout, che ha perso contro il Sora (0-1 esterno); non è bastato avere la quinta miglior difesa del girone con 35 gol subiti, a incidere è stato un attacco da appena 31 gol, il quarto peggiore del gruppo F. Adesso però questi numeri non contano, bisognerà vedere come Gasperini sceglierà di gestire questa amichevole: possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo, perché finalmente la diretta Roma Roma City sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

ROMA ROMA CITY: DERBY AMICHEVOLE MATTUTINO

Nei giorni di sosta per le Nazionali, ecco che arriva un’amichevole per attirare l’attenzione dei tifosi giallorossi: la diretta Roma Roma City ci terrà compagnia questa mattina, giovedì 4 settembre, con inizio alle ore 11.00 a Trigoria e per la precisione sul campo B del Centro Sportivo Fulvio Bernardini.

Sarà naturalmente un modo per tenere il ritmo partita durante la sosta per tutti i calciatori della Roma che non sono stati convocati nelle rispettive Nazionali e di conseguenza anche in questi giorni stanno lavorando agli ordini del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini.

La Roma ha iniziato bene il campionato: due partite, due vittorie e 6 punti in classifica. Merito soprattutto di una difesa solida, dal momento che sia il Bologna alla prima giornata sia il Pisa una settimana più tardi sono stati sconfitti con l’identico risultato di 1-0.

Il test odierno avrà importanza relativa dal punto di vista strettamente tecnico, dal momento che il Roma City milita nel campionato d’Eccellenza, ma naturalmente non è quella la priorità nella diretta Roma Roma City, che possiamo considerare come una partitella d’allenamento ma con uno sparring partner “ufficiale”.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ROMA CITY

Naturalmente nelle probabili formazioni per la diretta Roma Roma City vedremo in campo lungo il match tutti i giocatori attualmente a disposizione di Gian Piero Gasperini. Le scelte saranno molto libere, allora le annotazioni riguardano soprattutto gli assenti: purtroppo è fermo per infortunio il nuovo arrivato Bailey.

Per il resto, bisogna naturalmente escludere tutti coloro che sono impegnati con le rispettive Nazionali, con l’Italia abbiamo Mancini più Pisilli che è nella Under 21, ma è forte soprattutto il contingente di coloro che sono impegnati all’estero. Sono stati infatti convocati anche i vari El Aynaoui, NDicka, Celik, Ferguson, Koné, Wesley, Dovbyk, Ziolkowski e Tsimikas.