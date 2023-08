DIRETTA ROMA SALERNITANA/ Video streaming tv: solo sei incroci recenti (Serie A 1^ giornata, 20 agosto 2023)

DIRETTA ROMA SALERNITANA: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Roma Salernitana, possiamo allora ricordare che gli incroci ufficiali tra queste due squadre non sono pochi ma quattro di questi fanno riferimento a un periodo compreso tra gli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso. I sei match dell’epoca moderna si sono invece conclusi con quattro vittorie della Roma, un pareggio e un’affermazione della Salernitana, che è del gennaio 1999 ma è arrivata allo stadio Arechi. I campani non hanno mai vinto all’Olimpico; va anche ricordato che in quello stesso campionato, molto curiosamente, Roma Salernitana era stata la prima giornata di campionato di Serie A nella capitale.

I giallorossi allenati da Zdenek Zeman avevano vinto 3-1: gli amaranto (che erano neopromossi in quella stagione) avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Rigobert Song, ma subito dopo Luca Fusco era stato espulso cambiando il match. In superiorità numerica la Roma ne aveva approfittato, pareggiando appena dopo l’intervallo con Paulo Sergio e poi sorpassando con Francesco Totti, prima che lo stesso Paulo Sergio nel finale sigillasse il tris a favore della squadra di casa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Salernitana sarà più correttamente una diretta streaming video: ricordiamo che, secondo le modalità che sono rimaste le stesse dei precedenti due campionati, questa sarà una delle sette partite della prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 visibile solamente per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

ROMA SALERNITANA: MOU SFIDA LE EMERGENZE, È IL GIORNO DEL GALLO?

Roma Salernitana, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, domenica 20 agosto 2023, si gioca naturalmente per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A. Curiosamente avevamo avuto lo stesso abbinamento anche al primo turno della scorsa stagione, anche se in quel caso a Salerno, con vittoria esterna dei giallorossi per 0-1. José Mourinho inizia la terza stagione sulla panchina della Roma e cerca il definitivo salto di qualità anche in campionato: una Coppa vinta e un’altra persa ai rigori in finale sono un bilancio eccezionale per la Roma in Europa, ma adesso diventa un imperativo ottenere la qualificazione in Champions League.

Lo Special One incrocerà il connazionale Paulo Sousa, arrivato sulla panchina della Salernitana durante lo scorso campionato e confermato per la nuova stagione. I campani ripartono ancora dalla Roma e ciò può essere considerato un buon auspicio per la Salernitana, che ottenne la salvezza con un buon margine sulla terzultima e quindi senza eccessivi patemi, traguardo che ovviamente sarà il principale obiettivo anche nel nuovo torneo. Tutto questo premesso, siamo naturalmente curiosi di assistere al debutto: cosa ci dirà la diretta di Roma Salernitana?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA

Curiosiamo adesso nelle probabili formazioni per la diretta di Roma Salernitana. José Mourinho deve fare i conti con le assenze per squalifica di Pellegrini e Dybala, sgradita “eredità” dell’ultima giornata dello scorso campionato. Nel modulo 3-4-1-2 dei giallorossi ecco quindi il nuovo acquisto Aouar trequartista alle spalle dei due attaccanti El Shaarawy e Belotti. Per il resto, in porta ci sarà naturalmente Rui Patricio per la Roma, protetto dalla difesa a tre composta da Mancini, Smalling e dal nuovo acquisto N’Dicka; infine, nel centrocampo a quattro il volto nuovo dovrebbe essere Kristensen a destra, che affiancherà i due mediani Cristante e Bove più Spinazzola, al quale sarà affidata naturalmente la corsia di sinistra.

Notevole continuità per mister Paulo Sousa sul fronte campano, perché la Salernitana ha lavorato soprattutto per difendere le sue stelle della scorsa stagione. Proviamo allora ad ipotizzare un modulo 3-4-2-1 molto simile a quello della Roma, con questi undici possibili giocatori titolari: in porta Ochoa; davanti a lui la difesa a tre con Gyomber, il grande ex Fazio e Bradaric; a centrocampo invece i titolari potrebbero essere da destra a sinistra Sambia, Lassana Coulibaly, Maggiore e Mazzocchi; infine, il reparto offensivo potrebbe prevedere il veterano Candreva e Kastanos sulla trequarti, a sostegno del confermato bomber Dia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Roma Salernitana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I giallorossi partono naturalmente nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,55, mentre poi si sale già a quota 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora invece dovesse vincere la Salernitana.











