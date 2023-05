DIRETTA/ Roma Salernitana video streaming tv: partita dalla tradizione poco ampia

DIRETTA ROMA SALERNITANA: I TESTA A TESTA

La diretta di Roma Salernitana mette di fronte i due tecnici portoghesi José Mourinho e Paulo Sousa. Le due formazioni all’interno della propria epopea non si sono affrontate molte volte, risultano infatti solamente 5 incontri dal 1998. Nel 1998 la Roma si impose con il risultato di 3-1 allo stadio oìOlimpico, era la prima giornata del campionato di serie A. Gara di ritorno che invece sorrise ai campani che si imposero a gennaio con il sorprendente risultato di 2-1. Dopo quella data le due formazioni non si più per tantissimi anni.

Sono tornate l’una contro l’altra nel 2021, gara in cui la Roma vinse allo stadio Arechi, nella seconda giornata del campionato di serie A, con il risultato di 0-4. Per i giallorossi gol di Abraham e Veretout oltre la doppietta del capitano Lorenzo Pellegrini. Dominio Roma che si ripete anche nei successivi due incontri rispettivamente vinti con il risultato di 2-1 e 0-1. Nel primo scontro rimonta vincente romana con i gol di Perez e Smalling; nella seconda circostanza è stato decisivo il gol di Cristante. Lo score indica la Roma vincitrice in 4 scontri su 5, zero i pareggi. (Marco Genduso)

ROMA SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Salernitana non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 36^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

ROMA SALERNITANA: FATTORE OLIMPICO!

Roma Salernitana, in diretta lunedì 21 maggio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Grande entusiasmo per José Mourinho che ha portato i giallorossi alla seconda finale europea consecutiva. Dopo la Conference, l’Europa League con la semifinale di ritorno a Leverkusen superata con una strenua resistenza difensiva, che ha regalato alla Roma l’ultimo capitolo della competizione da giocare contro il Siviglia il 31 maggio a Budapest.

In campionato servono però i 3 punti ai giallorossi per restare potenzialmente in corsa per il quarto posto, considerando la probabile penalizzazione della Juventus e la necessità dunque di restare davanti all’Atalanta e a -2 dal Milan. La Salernitana ha potuto festeggiare, grazie anche agli ultimi risultati delle concorrenti, la salvezza matematica ottenuta di fatto grazie al successo interno contro l’Atalanta, firmato da una gran botta di Candreva. Nel match d’andata è stato invece un gol di Cristante a regalare il successo della Roma a Salerno.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Roma Salernitana, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham. Risponderà la Salernitana allenata da Paulo Sousa con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.

ROMA SALERNITANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Salernitana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.

