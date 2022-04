Diretta/ Roma Salernitana streaming video tv: giallorossi in serie sì (Serie A)

DIRETTA ROMA SALERNITANA: QUNATI DUBBI PER MOU!

Roma Salernitana, in diretta domenica 10 marzo 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A. Giallorossi in serie sì in campionato da ben 10 partite consecutive, dal 9 gennaio la Roma non perde in Serie A con 6 vittorie e 4 pareggi che hanno riportato i giallorossi verso il quinto posto in campionato, anche se in Europa League il Bodo/Glimt è tornato giovedì scorso a infliggere un dispiacere ai giallorossi.

La Salernitana dopo i due ko contro Juventus e Torino si trova invece in una situazione molto scomoda, con i granata a -9 dalla salvezza pur con 2 partite da recuperare, ma senza risultati importanti immediati sarà difficile vedere riaprirsi la corsa salvezza per gli uomini di Nicola. All’andata la Roma ha calato il poker a Salerno, nella Capitale le due squadre non si affrontano dal 12 settembre 1998, 3-1 per i giallorossi il risultato.

DIRETTA ROMA SALERNITANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Roma Salernitana di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Roma Salernitana, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S.Oliveira, Cristante, Zalewski; Mkhitaryan; Zaniolo, Shomurodov. Risponderà la Salernitana allenata da Davide Nicola con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Bohinen, Ederson, L. Coulibaly, Obi; Mikael, Djuric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Salernitana all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 10.00.

