Diretta/ Roma Sampdoria Primavera (risultato finale 2-2): la riprende Di Stefano

DIRETTA ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 2-2): LA RIPRENDE DI STEFANO

Inizia la ripresa tra Roma e Sampdoria, si riparte dal due a uno per i giallorossi. Trimboli arriva al limite dell’area dopo iniziativa personale e tira, Boer salva mettendo la sfera in calcio d’angolo. Su azione di angolo Yepes tocca per Aquino che non trova la porta. Afena-Gyan, conclusione tesa che trova il palo! Ciervo aveva pescato il compagno di squadra che con il destro, a botta sicura, ha trovato il palo. Zalewski ci prova dal limite dell’area, Saio la mette in angolo. Quindici minuti alla fine, latitano le emozioni. Yepes serve Malagrida che trova l’esterno della rete. Di Stefano! Arriva il pareggio della Sampdoria. Trimboli la mette in mezzo da calcio d’angolo e Di Stefano di testa supera Boer. Zalewski la mette in mezzo con Volpato che prima cicca il tiro e poi trova la risposta di Saio ed il salvataggio sulla linea di Angileri. Termina in parità il match dopo quattro minuti di recupero. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Torino Bologna Primavera (risultato finale 4-1) Horvath chiude col poker!

DOPPIETTA DI MILANESE!

Podgoreanu pericoloso, salva Saio. Giordando serve Di Stefano da fallo laterale, il tiro di quest’ultimo non trova la porta. Milanese! Azione personale di Ciervo che pesca il compagno di squadra, in mezzo all’area controlla e supera Saio. Gara che si riequilibra quando manca pochissimo alla fine del primo tempo. Ancora Milanese! Bellissimo tiro del centrocampista di con il destro con la sfera che termina nell’angolino. La Roma la ribalta e conclude la prima frazione in vantaggio. Dopo la rete di Giordano direttamente da calcio d’angolo, è arrivata la splendida doppietta di Milanese. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Inter Empoli Primavera (risultato 2-2) video streaming tv: pari di Oristanio

DIRETTA ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sampdoria Primavera viene trasmessa esclusivamente su SI Solocalcio: si tratta di un canale che fa parte del pacchetto Sportitalia, che fornisce tutte le partite del campionato 1, ma che è visibile soltanto in diretta streaming video. Dovrete quindi armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire le immagini; come sempre le alternative sono rappresentate dal sito www.sportitalia.com oppure dall’applicazione Sportitalia, altre modalità per avere accesso al match in questione.

Diretta/ Ascoli Milan Primavera (risultato finale 0-2): ancora speranze di playoff!

LA SBLOCCA GIORDANO!

Inizia il match tra Roma e Sampdoria. Podgoreanu la mette in mezzo, facile intervento per Zovko. Giordano! La sblocca la Sampdoria dopo otto minuti di gara! Direttamente da calcio d’angolo il calciatore doriano sorprende Boer sul suo palo. Zalewski la mette in mezzo su punizione, Podgoreanu colpisce di testa ed allunga la traiettoria con la sfera che danza sulla linea di porta senza trovare la deviazione vincente. Roma che sta attaccando ora con grande convinzione per provare a riprendere la gara dopo il gol siglato da Giordano direttamente da calcio d’angolo. Stiamo assistendo ad una gara ricca di occasioni fino ad ora. (agg. Umberto Tessier)

SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere la diretta di Roma Sampdoria Primavera, e allora possiamo dire che i blucerchiati entrano negli ultimi 360 minuti della stagione regolare con una striscia positiva di cinque partite, tre delle quali vinte. Cosa ci dice il calendario per le ultime giornate? Il cammino della Sampdoria non è complicatissimo:dopo il viaggio nella capitale Felice Tufano ospiterà Cagliari e Torino con in mezzo la partita in casa della Fiorentina, si tratta di squadre della metà bassa della classifica e dunque potrebbe essere anche l’occasione per fare 9 punti. Per quanto riguarda la Roma, che come detto parte con un punto di vantaggio, ci saranno le trasferte contro Sassuolo e Bologna e la sfida interna contro il Milan: al netto della condizione delle avversarie e degli obiettivi che dovranno perseguire, possiamo dire che Alberto De Rossi avrà un calendario leggermente più complesso, dunque attenzione perché se la Sampdoria dovesse anche solo pareggiare oggi, poi potrebbe avere un vantaggio non indifferente in ottica secondo posto. Vedremo allora come andranno le cose sul terreno di gioco, al quale possiamo rivolgerci subito mettendoci comodi: finalmente è tutto pronto, la diretta di Roma Sampdoria Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

PER LA FASE FINALE!

Roma Sampdoria Primavera sarà diretta dal signor Mario Saia e, alle ore 15:00 di domenica 6 giugno, rappresenta il big match nella 27^ giornata del campionato Primavera 1 2020-2021. Mancano quattro turni per chiudere la stagione regolare, e queste due squadre sono in lotta per la qualificazione diretta alla fase finale: inseguono entrambe l’Inter che ha un punto di vantaggio sui blucerchiati – reduci dal colpo in casa del Milan – e due sui giallorossi, dunque entrambe possono ancora ambire al primo posto e questa partita può essere decisiva.

La Roma, che nell’ultimo turno ha battuto l’Empoli in trasferta, sulla carta ha qualcosa in più della Sampdoria ma lo deve dimostrare, perché i liguri stanno interpretando la stagione nel migliore dei modi e sono una grande rivelazione; sarà molto interessante vedere quello che succederà nella diretta di Roma Sampdoria Primavera, noi ora possiamo metterci comodi e valutare le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme i loro dubbi e le certezze a poche ore dal match nell’analisi delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA

Alberto De Rossi non avrà a disposizione Tomassini per Roma Sampdoria Primavera, dunque come terzino destro dovrebbe puntare su Ludovici o D’Alessio; sull’altro versante agirà Rocchetti con Tripi e Buttaro a protezione del portiere Boer, che potrebbe essere ancora titolare a scapito di Mastrantonio. A centrocampo ci sarà la regia di Bove, con Milanese e Zalewski che agiranno da mezzali; Ciervo e Podgoreanu in vantaggio su Mory Bamba per le corsie del tridente offensivo, dove Lamine Tall sarà il centravanti. Nella Sampdoria Primavera di Felice Tufano è out Siatounis: nella mediana blucerchiata spazio allora per Francofonte come mezzala, sull’altro versante Trimboli con Brentan a fare da playmaker basso, a completare la linea saranno gli esterni Ercolano e Giordano. In difesa Obert, Angileri e Aquino saranno schierati davanti al portiere Saio; nel tandem offensivo Di Stefano dovrebbe essere supportato da Montevago, ma attenzione alla candidatura di Krawczyk.



© RIPRODUZIONE RISERVATA