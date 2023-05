Diretta/ Dove vedere la partita del 27 maggio 2023 in streaming video tv (Primavera)

DIRETTA ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Roma Sampdoria Primavera, in diretta sabato 27 maggio 2023 alle ore 13.00 presso lo stadio Tre Fontane di Roma, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi ancora in corsa per i quarto posto, pur trovandosi una lunghezza indietro rispetto a Juventus e Sassuolo, a quota 56 punti, con la Roma reduce da una vittoria non brillante ma comunque preziosa in casa dell’Udinese.

Sconfitta in casa dalla Fiorentina nell’ultimo impegno disputato, la Sampdoria sta invece planando verso la fine del campionato senza patemi d’animo, tranquillamente salva ma senza essersi riuscita ad inserire nella lotta per i play off. All’andata vittoria interna dei blucerchiati col punteggio di 2-1 sui giallorossi, ultima sfida nel campionato Primavera in casa della Roma tra le due compagini vinta 2-0 dalla formazione capitolina.

ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sampdoria Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre che trasmetterà gli aggiornamenti da tutti i campi con la Diretta Gol dell’ultima giornata. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Sampdoria Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane di Roma. Per la Roma, Federico Guidi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baldi; Keramitsis, Tahirovic, Chesti; Missori, Pisilli, Faticanti, Cherubini; Pagano, Volpato; Padula. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tantalocchi; Lotjonen, Villa, Miettinen; Porcu, Conti, Cecchini, Segovia, Migliardi; Leonardi, Montevago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA SAMPDORIA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.10, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











