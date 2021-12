DIRETTA/ Roma Sampdoria video streaming tv: all’Olimpico dominio giallorosso

DIRETTA ROMA SAMPDORIA: TESTA A TESTA

Si avvicina la diretta di Roma Sampdoria, possiamo allora naturalmente dire qualcosa in più sulla ricchissima storia di questa partita, una classica nel nostro campionato di Serie A, dove è stata giocata addirittura per 126 volte con un bilancio di 51 vittorie per la Roma, 40 successi della Sampdoria e 35 pareggi. La superiorità giallorossa diventa ben più netta prendendo in considerazione solamente i 63 precedenti disputati a Roma nel massimo campionato, con 41 successi capitolini, 12 pareggi e appena dieci vittorie per la Sampdoria in trasferta.

DIRETTA/ Sampdoria Verona primavera (risultato 1-1) streaming video tv: pari di Sepe!

Il fattore campo di conseguenza ha davvero notevole importanza fra Roma e Sampdoria, come è stato confermato anche nel corso del campionato 2020-2021. La scorsa stagione vide infatti la Roma vincere per 1-0 all’Olimpico domenica 3 gennaio 2021 ma poi la bella risposta della Sampdoria, che al ritorno a Marassi vinse per 2-0 domenica 2 maggio scorso. All’Olimpico la Samp vinse nel gennaio 2018: sarà possibile ripetersi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Roma Sampdoria/ Quote: Abraham vs Caputo, duello generazionale

DIRETTA ROMA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Roma Sampdoria di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

ROMA SAMPDORIA: LA CARICA DEI 50MILA DELL’OLIMPICO

Roma Sampdoria, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di andata del campionato di Serie A. Mourinho cerca per la sua squadra la terza vittoria consecutiva in campionato, successo che consoliderebbe l’1-4 inflitto a domicilio all’Atalanta sabato scorso, un risultato che sicuramente potrebbe rappresentare una svolta nel cammino giallorosso se supportato da altri risultati positivi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA/ Diretta tv: spazio per Gabbiadini in avanti?

La Sampdoria dopo la vittoria nel derby contro il Genoa, sempre importante per gli equilibri sotto la lanterna, ha passato il turno in Coppa Italia eliminando il Torino e ha pareggiato 1-1 in casa contro il Venezia, un mancato successo che ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa blucerchiata. Il 3 gennaio 2021 la Roma ha vinto di misura 1-0 l’ultimo precedente in casa contro la Samp, che non passa all’Olimpico romanista dallo 0-1 del 28 gennaio 2018.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Roma Sampdoria, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. Risponderà la Sampdoria allenata da Roberto D’Aversa con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Askildsen; Gabbiadini, Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA